واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه مع ريال مدريد، حين قاد فريقه إلى فوز كبير خارج أرضه على كايرات ألماتي الكازاخستاني بخمسة أهداف نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بهذا الانتصار، تجاوز ريال مدريد آثار خسارته الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة 5-2، ليستعيد توازنه سريعاً ويرفع رصيده في المجموعة إلى ست نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على مارسيليا الفرنسي، فيما بقي الفريق الكازاخستاني بلا نقاط عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف “هاتريك” منح بها الأفضلية المطلقة لفريقه، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني، بعد تمريرة طولية رائعة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن يختتم ثلاثيته في الدقيقة الثالثة والسبعين، إثر تمريرة متقنة من التركي أردا غولر، بعد انطلاقة مميزة من البرازيلي رودريغو. وبذلك رفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية، وإلى ستين هدفاً في مجمل مشاركاته بدوري الأبطال، كما وصل إلى 13 هدفاً في تسع مباريات فقط مع ريال مدريد منذ بداية الموسم.

ورغم محاولات أصحاب الأرض تقليص النتيجة عبر أكثر من هجمة خطرة، برز كورتوا بتصدياته المؤثرة، في وقت تدخلت تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة التاسعة والستين. ومع دخول الدقائق الأخيرة، واصل ريال مدريد ضغطه فسجّل البديل إدواردو كامافينغا الهدف الرابع برأسية قوية في الدقيقة الثالثة والثمانين، قبل أن يختتم المغربي إبراهيم دياز مهرجان الأهداف بتسديدة متقنة في الدقيقة الثالثة والتسعين، ليحقق الفريق الملكي فوزاً عريضاً يعزز حضوره القوي في المسابقة القارية.

