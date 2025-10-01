خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي خطة ترامب والحاجات الاقتصادية لإيران تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية

عين على العدو

سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على
عين على العدو

سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على "أسطول الصمود" ومخاوف "إسرائيلية" من انتقادات حادة

2025-10-01 09:44
57

قالت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية": "من المتوقع أن يصل اليوم نحو 50 قاربًا من الأسطول المؤيد للفلسطينيين (أسطول الصمود) إلى قطاع غزة"، لافتة الى أنّ الأسطول -وهو الأكبر حتى الآن الذي ينطلق نحو غزة من دول أوروبية- ترافقه سفن حربية تابعة لعدة دول أوروبية".

ورجّحت الصحيفة أن لا تواجه هذه السفن سفن سلاح البحر "الإسرائيلي"، المتوقع أن يسيطر على سفن الأسطول، موضحة أنّ الجيش "الإسرائيلي" يستعد منذ أيام لوصول الأسطول، ويخشى من حادثة "عنيفة" خلال السيطرة عليه قد تؤدي إلى انتقادات حادة ضد "إسرائيل" على الساحة الدولية.

وتابعت الصحيفة "في المؤسسة الأمنية، وبمساعدة المستوى السياسي، جرت محادثات مع أسلحة البحر الأجنبية التي أرسلت سفنًا لمرافقة الأسطول. في الجيش يتبنون رواية هذه الدول ويعتقدون أنه لا نية لديها للاشتباك مع قوات سلاح البحر، لكنهم يخشون من حادثة "عنيفة" خلال السيطرة قد تؤدي إلى تصعيد" وفق تعبيرها. 

كما حذرت المؤسسة الأمنية في نقاشات مع المستوى السياسي من أن الحدث يحمل احتمالًا كبيرًا للإضرار بمكانة "إسرائيل" في العالم، ولذلك يجب العمل على إنهائه بتفاهمات سياسية ومن دون تدخل عسكري.

ومع ذلك، يقولون في الجيش "إن المستوى السياسي لم يوجّه الاهتمام المطلوب لمنع مواجهة الجيش مع الأسطول، ويعتقدون أنه كان بالإمكان العمل بشكل أكثر فاعلية للتوصل إلى تفاهمات مع منظمي الأسطول. ومن بين المقترحات التي طُرحت في محادثات مع المستوى السياسي: السماح للسفن بالوصول إلى قبرص أو اليونان، ومن هناك تقوم "إسرائيل" بنقل المساعدات الموجودة على متنها إلى القطاع، أو تمرير المساعدات عبر مصر أو الأردن. لكن، بحسب الجيش، جميع المقترحات التي نُقلت إلى منظمي الأسطول رُفضت".

الكلمات المفتاحية
غزة الجيش الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
موقع
موقع "والا": تعزيز قوة كتلة "المعارضة" بعد المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب ونتنياهو
عين على العدو منذ 10 دقائق
شركة إيرلندية تعلن عدم استئناف رحلاتها إلى الكيان الصهيوني
شركة إيرلندية تعلن عدم استئناف رحلاتها إلى الكيان الصهيوني
عين على العدو منذ 15 دقيقة
سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على
سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على "أسطول الصمود" ومخاوف "إسرائيلية" من انتقادات حادة
عين على العدو منذ ساعتين
إحذر.. هاتفك في قبضة
إحذر.. هاتفك في قبضة "إسرائيل"
عين على العدو منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على
سلاح بحر العدو يستعد للاستيلاء على "أسطول الصمود" ومخاوف "إسرائيلية" من انتقادات حادة
عين على العدو منذ ساعتين
"إسرائيل هيوم": الذكاء الاصطناعي سلاح لا يجوز لـ"إسرائيل" أن تبقى من دونه
عين على العدو منذ 19 ساعة
حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف
حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف
فلسطين منذ يوم
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة