أعلنت شركة "رايان إير" الإيرلندية، منخفضة التكلفة، اليوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنها لن تستأنف رحلاتها إلى الكيان الصهيوني خلال موسم الشتاء المقبل، بسبب خلاف مع إدارة مطار "بن غوريون" حول جدول الرحلات الصيفي، حيث لم تحصل الشركة على نوافذ الإقلاع والهبوط التي طلبتها لصيف 2026. ووفقًا لمعطيات الشركة، ستؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء 22 مسار طيران وملايين التذاكر.

وقال المتحدث باسم "رايان إير" في بيان، معبرًا عن استيائه من أداء قطاع الطيران في "إسرائيل": "سئمنا من تدخلات مطار "بن غوريون" المتكررة في جدول رحلاتنا. من غير المعقول أنهم يرفضون حتى الآن الموافقة على مواعيد رحلات صيف 2026، رغم أن جدول الرحلات هذا مطروح بالفعل للبيع".

وأوضح أنّ "العديد من شركات الطيران، بما فيها "رايان إير"، ألغت رحلاتها من وإلى "تل أبيب" هذا الصيف بسبب الوضع الأمني. أما الآن، فنحن لسنا مستعدين لاستئناف الرحلات الجوية الخاسرة من "تل أبيب" وإليها، دون تأكيد رسمي على جدول رحلات الصيف المقبل".

وانتقدت الشركة إغلاق مبنى الركاب رقم 1 المخصص لشركات الطيران منخفضة التكلفة، ما أجبرها على العمل من مبنى الركاب رقم 3 الأعلى تكلفة، مؤكدة أنَّه "لا مانع لدينا من استخدام مبنى الركاب رقم 3 بشكل مؤقت حسب الحاجة، لكن يجب أن تُحسب التكاليف وفق تسعيرة مبنى الركاب رقم 1".

في المقابل، حمّلت إدارة مطار "بن غوريون" شركة "رايان إير" مسؤولية القرار، وقالت في بيان: "نأسف للمناورات التي تقوم بها شركة "رايان إير" على حساب المسافر "الإسرائيلي". ويبدو أن الشركة الإيرلندية اتخذت قرارًا بعدم تشغيل رحلات إلى "إسرائيل"، وهي تحاول الآن الحد من الضرر أمام المسافرين الذين اشتروا تذاكر للأشهر المقبلة".

