الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

بيرم: المقاومة مدرسة وكرامة وواجب
لبنان

بيرم: المقاومة مدرسة وكرامة وواجب

2025-10-01 11:46
54

توجّه الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم للعدوّ "الإسرائيلي" قائلًا: "سنقاتِلُكم بقلوبنا وكما قال الإمام السيد موسى الصدر "بأسناننا وأظافرنا" ‏لأن السلاح زينة الرجال... في زمنٍ لا يُحترمُ فيه الضعفاء، واجبٌ علينا أن نكون أعِزَّاءَ كِرَامًا، نشعرُ بالكرامة ‏والهيبة والرهبةِ أمام أعدائنا"، وأضاف: "القوّة متاحةٌ لمن استطاع وإنكم المستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إن ‏شاء الله".‏

كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي نظمه حزب الله للقائد الجهادي الشهيد الحاج علي نايف أيوب (أبو حسن عمار) ‏ولشهداء بلدتي زفتا والقصيبة بمشاركة حاشدة من الأهالي والشخصيات والفعاليات.‏

وأكد أنَّ "المقاومة وعي وإيمان وتقوى وتنظيم واستمرار"، ورأى أن المقاومة لا تُحصرُ بحزبٍ واحد بل هي بيئةٌ ‏كاملة حزب الله، حركة أمل، وكلُّ المقاومين من كلّ الفئات، لأن المقاومة أصبحت ثقافة ومدرسة، "ومن هنا يأتي التمسك بسلاحِ ‏المقاومة كخيارٍ لا ينفصل عن مسيرتنا الإلهية".‏

وأضاف أن "العدوّ يبحث عن مبانينا ومحلاتنا ليضربها لأننا نحن المقصودون وهذا المكوّن يقف عقبة في وجه هذا المشروع ‏الجهنميّ الشيطاني"، ورأى أن "ما كان يهدف إليه العدوُّ لم ينجح لأن القتل والتدمير لم يقوِّهم على كسرِ إرادتنا"، وشدد على أنّه لا ‏مكانَ لليأسِ أو الانقسام فكلّ محاولاتِهم ستسقط كما سقط الفراعنة ونمرود وكلُّ ظالمٍ عبر التاريخ.‏

وأضاف مخاطبًا نتنياهو والآخرين: "هل ظننتُم أنّكم بقتلِ هؤلاءِ انتهيتم؟ كلّ واحدٍ منا صارَ حسن نصر الله وكلُ واحد منا صار ‏هاشم صفي الدين". ورأى أن "أجيالنا قادرةٌ على الصمود" وشدد على أن أمّةَ الملياريْنِ المسلمة التي تَملِكُ مواردَ العالم لن تقبل أن تُهان ‏أو تُباع ولن يُسمحَ لمن خانوا ضمائرهم أن يفتخروا أمام رسولِ الله بأذلّة أو مطبِّعين".‏

وختم مؤكدًا أنَّ "المقاومة ليست شعاراتٍ فقط بل نهجُ حياة مبنيّ على الكرامة وسنظلُّ ثابتين إن شاء الله محافظين على عزّنا ‏وكرامتنا حتّى النصر".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني المقاومة مصطفى بيرم
بالصور| مركز بعلبك الرعائي يستقبل تلامذته بأنشطة مفعمة بالفرح في بداية العام الدراسي
الشيخ دعموش: لن نقبل أن يعود لبنان إلى زمن الضعف والوهن ويُستباح من الخارج والداخل 
إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين الشهيدين في حزرتا في زحلة
بالصور| مركز بعلبك الرعائي يستقبل تلامذته بأنشطة مفعمة بالفرح في بداية العام الدراسي
الدولة التي يعترف بها الجميع ولا يعرفها أحد
الشيخ دعموش: لن نقبل أن يعود لبنان إلى زمن الضعف والوهن ويُستباح من الخارج والداخل 
حزب الله ينظم "مؤتمر جبل عامل الأول للعلماء الشعراء" في مرقد الشهيد الهاشمي 
