في إطار جولاته على المسؤولين اللبنانيين، زار وفد من حزب الله برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري دارة الرئيس الراحل سليم الحص-عائشة بكار.

عقب اللقاء، أكد النائب شري أن الرئيس الحص سيبقى رمزًا في ثباته على مواقفه أزاء بناء الدولة والمقاومة والقضية الفلسطينية. ورأى أن هذا المنزل منذ بدايته كان مدرسة في الإخلاص والضمير والموقف، فالرئيس سليم الحص عاش معاناة بسبب موقفه الوطني المستقل الذي رفض الإملاءات الخارجية، حين دعم المقاومة وكان صلبًا في رؤيته لأحقية القضية الفلسطينية.

وتطرق النائب شري إلى بعض من كلام الرئيس الحص؛ حين كان يقول: "إن أهم ما في حياة الانسان أن يمارس قناعاته، ونحن تعلمنا منه أن الفرد عندما يعمل في الشأن العام لا يجب أن يستغل المناصب للمصالح الشخصية". وختم النائب شري: "سيبقى نهج هذا الرئيس في ظل وجود ابنته السيدة وداد الحص وحفيده الدكتور سليم الحص ورئيس ندوة العمل الوطني رفعت بدوي".

من جهتها، ابنة الرئيس الراحل وداد الحص شكرت الوفد على الاهتمام الدائم بشخص والدها ونهجه، ورأت أن هذه الشراكة الوطنية هي المدخل لمعالجة أزمات لبنان الراهنة، فلا حل من دون وحدة وطنية.

وشددت على المضي قدمًا في وصيته لتحرير كامل تراب الوطن بمقاومة المحتل، فقد غادر الرئيس الحص جسدًا، إلا أن روحه حاضرة ونهجه سيبقى منارة لكل وطني حر. وقالت: إنا على العهد، على عهد الرئيس سليم الحص حتى تحرير فلسطين، وتحرير كامل أرض الوطن حتى آخر حبة تراب، وما يصح إلا الصحيح، وسينتصر الحق على الباطل.

