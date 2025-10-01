Your browser does not support the video tag.

يروي النائب السابق الدكتور نزيه منصور ذكرياته مع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله خلال مرحلة عضويته في المجلس النيابي.

وتطرق منصور إلى مرحلة التحرير فيسرد لنا الأحداث في تلك الأيام وكيف واكب السيد نصر الله تقدم الأهالي وتحرير القرى من خلال تواصله معه كونه كان في طليعة المتقدمين إليها.

كما أشار إلى أن بعض السياسيين منهم ممن أصبحوا اليوم ألد أعداء المقاومة كانوا يتمنون لقاء السيد نصر الله وأخذ صورة معه.



الكلمات المفتاحية