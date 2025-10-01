خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
نزيه منصور لـ"العهد": شهادة السيد ستبقى منبرًا للأمة  ومثالًا يحتذى 

2025-10-01 14:33
مهدي سعادي - محرر

يروي النائب السابق الدكتور نزيه منصور ذكرياته مع سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله خلال مرحلة عضويته في المجلس النيابي.
وتطرق منصور إلى مرحلة التحرير فيسرد لنا الأحداث في تلك الأيام وكيف واكب السيد نصر الله تقدم الأهالي وتحرير القرى من خلال تواصله معه كونه كان في طليعة المتقدمين إليها.
كما أشار إلى أن بعض السياسيين منهم ممن أصبحوا اليوم ألد أعداء المقاومة كانوا يتمنون لقاء السيد نصر الله وأخذ صورة معه.
 

الكيان الصهيوني السيد حسن نصر الله عيد المقاومة والتحرير سيد شهداء الأمة إنا على العهد
