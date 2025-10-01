خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله شيّع الشهيدين محمد شعشوع ومحمد ياسين في سحمر وكفرتبنيت بمواكب حاشدة
لبنان

2025-10-01 14:51
شيّع حزب الله وأهالي بلدة سحمر، في البقاع الغربي، الشهيد المجاهد محمد عباس شعشوع الذي ارتقى جرّاء استهدافٍ "إسرائيلي" في موكبٍ مهيب انطلق من دوار الشهداء وسط البلدة؛ حيث أقيمت المراسم التكريمية للشهيد بمشاركة شخصيات وفعاليات عوائل الشهداء وعلماء دين. وبعد الصلاة على الجثمان جاب النعش شوارع البلدة وسط الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة، قبل أن يُوارى الشهيد في الثرى في روضة الشهداء.

وفي بلدة كفرتبنيت، ودّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد محمد حسين ياسين بمراسم حاشدة، تخلّلها قسم عهد ووفاء من رفاقه وصلاة على الجثمان، ثم جاب النعش شوارع البلدة على وقع الأناشيد والهتافات، قبل أن يُوارى في الثرى في جبانة البلدة إلى جانب من سبقه من الشهداء.

هكذا ارتقى الشهيدان محمد عباس شعشوع ومحمد حسين ياسين محمولَين على أكفّ الأهل والأحبة، ليلتحقا بكوكبة الشهداء الذين خطّوا بدمائهم درب العزّة والكرامة، ولتبقى ذكراهم عهدًا يتجدّد على طريق المقاومة.
 

