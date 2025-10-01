خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-10-01 14:57
نظّم حزب الله "مؤتمر جبل عامل الأول للعلماء الشعراء"، في مرقد الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن عز الدين وإيهاب حمادة وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية بارزة، وأدار برنامج المؤتمر الشاعر سداف حمادة.

استُهلّت فعاليات المؤتمر بالتعريف والترحيب، تلاه تلاوة من القرآن الكريم، ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله. 

وألقى ممثل الولي الفقيه سماحة الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله) كلمة في المناسبة، قبل أن يُعرض فيلم وثائقي أول عن سيرة الشهيد الهاشمي. وتضمن البرنامج عرض ريبورتاج خاص عن علماء جبل عامل الشعراء، أعقبه عرض فيديو ثانٍ عن الشهيد الهاشمي؛ ثم قُدمت قصائد للشعراء الشيخ حسن عياد والشيخ محمود كريم، والشيخ جعفر رشيد، والتي جسدت العلاقة الوثيقة بين العلم والشعر في مدرسة جبل عامل.

كما تخللت الفعاليات عروض فيديو إضافية عن الشهيد الهاشمي، إلى جانب محور نقدي شارك فيه رئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين أحمد نزال والناقد البحريني محمد العصفور والدكتورة حياة الرهاوي، والذين قدموا قراءات نقدية ورؤى فكرية عن التجربة الشعرية لعلماء جبل عامل.

واختُتم المؤتمر بطرح الرؤية والرسالة للأعوام المقبلة، والحث على مواصلة تسليط الضوء على إرث العلماء الشعراء وإبراز دورهم الريادي في الثقافة والمقاومة.

