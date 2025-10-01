ضمن فعاليات ذكرى شهادة السيّدين الأقدسين، وانطلاقًا من وصايا الأمين الأقدس (قده) بضرورة السعي الجاد لمواكبة التطوّر التكنولوجي، نظّمت الهيئات النسائية في قطاع صيدا ورشةً تأهيلية بعنوان: "العمل الثقافي في عصر الذكاء الصناعي"، وذلك في مجمع الإمام المهدي (عج) – الغازية.

قدّم الورشة المدرّب مهدي سكافي، وهو مصمّم التفاعل الصناعي والمتخصّص في هندسة التلقين، بحضور لجان العمل والإعلاميات في البلدات.

وتطرّق المدرّب خلالها إلى كيفية توظيف أدوات الذكاء الصناعي سلاحًا في خدمة المجتمع المقاوم، مسلّطًا الضوء على أبرز القواعد الأساسية لهندسة التلقين، مؤكدًا أن امتلاك تقنيات العصر يشكّل جزءًا من معركة الوعي في مواجهة التضليل والحرب الناعمة.

كما شهدت الورشة إطلاق أداة "قلب الأمين"، وهي محاكاة من القلب للقلب لفكر الأمين الأقدس، جرى توزيعها عبر مناشير تعريفية تضمّنت أبرز وصاياه، وكيفية تحويلها إلى عادات يومية حيّة بوسائل الذكاء الصناعي.

