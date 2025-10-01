غصّت حسينية بلدة حزرتا، في قضاء زحلة، بالمشاركين الذين توافدوا لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله وصفيه السيد هاشم صفي الدين.

افتُتح المجلس بتلاوة عطرة من القرآن الكريم تلاها القارئ هاشم دياب، أعقبها محاضرة دينية ألقاها الشيخ قاسم الجرمقي، تطرق فيها إلى معاني الشهادة وسيرة القادة الشهداء.

واختُتم الإحياء بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ محمد أبو حمدان، ومجلس لطم أحياه الرادود يوسف سعد العاملي، وسط أجواء من الحزن والوفاء لدماء الشهداء.

