استقبل مركز بعلبك الرعائي لذوي الاحتياجات الإضافية؛ التابع لجمعية الإمداد الخيرية، تلامذته الأحبة ضمن فعاليات بداية العام الدراسي الجديد 2025- 2026، في أجواء من الفرح والمحبة، وعلى وقع ألحان الموسيقى الخاصة بالأطفال.

وتخلل الاستقبال تنفيذ سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتربوية التي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال.

وتضمّن النشاط فقرة "المكتشف الصغير" التي شملت أنشطة كسر الجليد والبالون السحري؛ لخلق جو من التفاعل والتآلف بين الأطفال، وفقرة "لقمة عالماشي" التي قدّمت وجبة خفيفة على حب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بمناسبة ذكرى ولادته الشريفة، ونشاط "هيا نمرح ونتعلم" الذي جمع بين الترفيه والتعلم، وفقرة "أنا رياضي" التي شجعت التلامذة على الحركة والنشاط البدني.

واختتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية التي وثَّقت لحظات الانطلاقة المميزة للعام الدراسي الجديد.

