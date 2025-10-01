تابع وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين لقاءاته الرسمية في قطر، على هامش مشاركته في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، حيث أجرى سلسلة اجتماعات ركزت على تعزيز الشراكات الصحية الإقليمية والدولية، ودعم صمود القطاع الصحي اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

مع نظيره المصري: بحث في التأمين الصحي والتعاون التقني

في هذا الإطار، التقى الوزير ناصر الدين وزير الصحة والسكان المصري؛ الدكتور خالد عبد الغفار، حيث عبّر عن شكره لوزارة الصحة المصرية على ما قدمته للبنان خلال الحرب الأخيرة، مشيدًا بـ"التضامن الأخوي بين البلدين".

وتناول اللقاء تجربة مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث أبدى ناصر الدين رغبة لبنان في الاستفادة من هذه التجربة، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على مختلف المستويات، لا سيما التقنية، بما يسهم في تطوير النظام الصحي اللبناني.

بدوره، أبدى الوزير المصري استعداد بلاده لتبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية، ما يعزّز التكامل الإقليمي في مواجهة التحديات الصحية المشتركة.

لقاء بحريني: تأكيد على الرعاية الأولية والتحوُّل الرقمي

كما عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزيرة الصحة البحرينية؛ الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تفعيل آليات التعاون الثنائي لخدمة الأهداف الصحية المشتركة في المنطقة.

وركز اللقاء على أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية للأنظمة الصحية، إضافة إلى بحث سبل تطوير القطاع الصحي، عبر التحول الرقمي وتبادل الخبرات، في توظيف التقنيات الحديثة؛ لتحسين جودة الخدمات الصحية.

دعم قطري للقطاع الصحي اللبناني

وفي سياق متصل، زار الوزير ناصر الدين مقر الهلال الأحمر القطري في الدوحة، حيث اجتمع مع الأمين العام للجمعية؛ فيصل محمد العمادي، وجرى البحث في سبل تعزيز الشراكة الإنسانية لدعم صمود القطاع الصحي اللبناني.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق مشروع جديد لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع الخدمات الصحية الأساسية المقدّمة للمواطنين، كما بُحثت الخطوات التنفيذية لتوقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة اللبنانية والهلال الأحمر القطري.

وأشاد الوزير بالدعم السابق الذي قدّمه الهلال الأحمر، ولا سيما في تجهيز أقسام السرطان في عدد من المستشفيات الحكومية، وتمويل مشروع قسطرة القلب في مستشفى الدكتور عبد الله الراسي - حلبا الحكومي.

تعاون مرتقب مع "قطر الخيرية"

كذلك، التقى الوزير ناصر الدين الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية؛ يوسف بن أحمد الكواري في مقر الجمعية بالدوحة، حيث تناول البحث تعزيز الشراكة في المجال الإنساني والإغاثي؛ لدعم النظام الصحي اللبناني.

وبارك الوزير للجمعية افتتاح مكتبها الجديد في لبنان، مثنيًا على دورها الحيوي في التخفيف من معاناة اللبنانيين. وتم التوافق على العمل لإبرام اتفاقية تعاون بين الوزارة والجمعية، تتضمن: تأهيل أقسام في عدد من المستشفيات الحكومية- دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية- تغطية بعض الحالات المرضية الصعبة والمكلفة.

في جمعية "قطر للسرطان": اتفاق على تعاون تقني لمكافحة الأورام

واختتم الوزير ناصر الدين زيارته بجولة في مقر جمعية قطر للسرطان، حيث التقى رئيس مجلس إدارتها؛ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، واطّلع على برامج الجمعية التوعوية والإغاثية وآليات عملها.

وتمّ خلال اللقاء التوافق على إطلاق تعاون تقني مشترك بين الجمعية والبرنامج الوطني للسرطان في لبنان، بهدف تطوير البروتوكولات والإجراءات الخاصة بالكشف المبكر وعلاج الأورام.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير آليات التبادل المعرفي والتقني، وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر؛ الدكتور شانت وارطانيان، ومدير مكتب الوزير؛ الدكتور حسان خير الدين، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة؛ هشام فواز، إلى جانب وفد تقني من الجمعية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير ناصر الدين شكره لجمعية "قطر للسرطان" على دعمها المتواصل للقطاع الصحي اللبناني، فيما قدّم بن جبر درعًا تكريمية للوزير تقديرًا للتعاون.

