خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي  تعاون بحثي بين جامعة المعارف والمجلس الوطني للبحوث العلمية

إيران

قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا
إيران

قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا

2025-10-01 18:49
71

أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران؛ العميد محمد جعفر أسدي، ردًا على مزاعم أوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية: "سيتم زيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى أي نقطة ضرورية".

وأكد العميد أسدي في تصريح له اليوم الأربعاء أن "قوات مقر خاتم الأنبياء (ص) على أهبة الاستعداد بنسبة 100% بما لدينا من إمكانيات"، وقال: "ومع ذلك، لسنا البادئين بخوض الحرب، ولكن إذا حاول أحدٌ غزو بلادنا، فسنردُّ ردًّا حاسمًا. وبفضل الله، أثبتنا خلال هذه الأعوام الـ 46 أننا مستعدون للدفاع عن الوطن".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار العميد أسدي إلى مطالب بعض الدول الأوروبية بضرورة الحد من مدى الصواريخ الإيرانية، وقال: "لا يسعني إلا أن أقول، إنهم كانوا مخطئين في إطلاق مثل هذه الادعاءات".

وأضاف: "إن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية في إيران لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء".

وتابع العميد أسدي يقول: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود أكثر من 12 يومًا، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، وصواريخنا ستصل إلى أي مدى يلزم".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني الصواريخ
إقرأ المزيد
المزيد
قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا
قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا
إيران منذ ساعتين
خطة ترامب والحاجات الاقتصادية لإيران تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطة ترامب والحاجات الاقتصادية لإيران تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 10 ساعات
عراقتشي: المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخّذ قرارات ومدروسة في الموضوع النووي
عراقتشي: المجلس الأعلى للأمن القومي سيتخّذ قرارات ومدروسة في الموضوع النووي
إيران منذ يوم
تطورات النووي الإيراني نقطة تحول نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
تطورات النووي الإيراني نقطة تحول نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا
قائد عسكري إيراني: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضروريًّا
إيران منذ ساعتين
خطة ترامب والحاجات الاقتصادية لإيران تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
خطة ترامب والحاجات الاقتصادية لإيران تتصدر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 10 ساعات
وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: ندعم إيران بمواجهة منطق العدوان والغطرسة
وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: ندعم إيران بمواجهة منطق العدوان والغطرسة
عربي ودولي منذ يوم
مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله ستقام في جميع أنحاء ايران
مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله ستقام في جميع أنحاء ايران
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة