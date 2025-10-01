أعلن نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران؛ العميد محمد جعفر أسدي، ردًا على مزاعم أوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية: "سيتم زيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى أي نقطة ضرورية".

وأكد العميد أسدي في تصريح له اليوم الأربعاء أن "قوات مقر خاتم الأنبياء (ص) على أهبة الاستعداد بنسبة 100% بما لدينا من إمكانيات"، وقال: "ومع ذلك، لسنا البادئين بخوض الحرب، ولكن إذا حاول أحدٌ غزو بلادنا، فسنردُّ ردًّا حاسمًا. وبفضل الله، أثبتنا خلال هذه الأعوام الـ 46 أننا مستعدون للدفاع عن الوطن".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار العميد أسدي إلى مطالب بعض الدول الأوروبية بضرورة الحد من مدى الصواريخ الإيرانية، وقال: "لا يسعني إلا أن أقول، إنهم كانوا مخطئين في إطلاق مثل هذه الادعاءات".

وأضاف: "إن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية في إيران لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء".

وتابع العميد أسدي يقول: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود أكثر من 12 يومًا، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، وصواريخنا ستصل إلى أي مدى يلزم".

