وقّعت جامعة المعارف (MU) والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال احتفال أُقيم في حرم الجامعة في بيروت، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور شادي عبد الله، وعدد من مديري المراكز البحثية والباحثين، ورئيس الجامعة الدكتور علي علاء الدين، إلى جانب أعضاء مجلس الجامعة وأفراد من الهيئة التعليمية.

وتأتي هذه الاتفاقية، بحسب بيان مشترك، تتويجًا لـ"رؤية الطرفين المشتركة بأهمية البحث العلمي كرافدٍ أساسي للتنمية المستدامة وخدمة المجتمع"، وانسجامًا مع شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي في لبنان، التي سبق أن وقعتها جامعة المعارف برعاية المجلس الوطني.

وبحسب الاتفاقية، تمتد الشراكة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة بما يتناسب مع تطور الاحتياجات البحثية والأكاديمية لدى الجانبين.

بنود تعاون متعددة

تشمل الاتفاقية عدة مجالات تعاون أبرزها:

- تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة.

- تبادل الباحثين والطلاب والخبراء بين الطرفين.

- تبادل المنشورات والمصادر العلمية.

- تنظيم ورش عمل وفعاليات علمية ومؤتمرات مشتركة على أساس سنوي.

كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجان متابعة من الجانبين لضمان التنفيذ الفعّال، وتقييم التقدّم بشكل دوري، مع إمكانية توقيع اتفاقيات فرعية في مجالات متخصصة مستقبلًا.

علاء الدين: تعزيز دور الجامعات في بناء اقتصاد المعرفة

وفي كلمته خلال توقيع الاتفاق، اعتبر رئيس الجامعة الدكتور علي علاء الدين أن "هذه الشراكة تُعد إطارًا حيويًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، ولتفعيل دور الجامعات في إنتاج المعرفة، وبناء اقتصاد معرفي متين"، مشددًا على أهمية "ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول الذي يستجيب لحاجات المجتمع".

عبد الله: خطوة تعزّز شبكة البحث العلمي في لبنان

من جهته، أشاد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها "تعزّز شبكة البحث العلمي في لبنان، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والطلاب"، مشيرًا إلى أهمية "تكامل الخبرات البحثية بين الجانبين للوصول إلى تطبيقات علمية متقدمة، خصوصًا في مجالات العلوم الأساسية".

درع تكريمية

وشهد اللقاء مداخلات من المشاركين حول آفاق التعاون المرتقب، واختُتم بتقديم درع تكريمية من رئيس الجامعة للأمين العام للمجلس، تقديرًا لدور المجلس في دعم البحث العلمي.

وأكد البيان أن جامعة المعارف تواصل توسيع شراكاتها الأكاديمية والبحثية، وتعمل على تطوير برامجها بشكل مستمر، انسجامًا مع رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم العالي في لبنان وتعزيز موقعه على خارطة البحث العلمي في المنطقة.

