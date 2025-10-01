اختتمت التعبئة الرياضية في حزب الله - قطاع صيدا دورة الشهيد الأقدس؛ سيد شهداء الأمة؛ القائد السيد حسن نصر الله (رض) على ملعب بلدية إركي، بحضور المسؤول الرياضي لحزب الله في القطاع الحاج سمير ناصر ومسؤول شعبة إركي المختار الحاج علي شكرون، وفعاليات من البلدة والجوار، وجمهور غفير من الأهالي والمشجعين.

واختتمت الدورة بعد فوز فريق ثانوية المجد بالمركز الأول على فريق ناصر-إركي الذي حل بالمركز الثاني، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات على الرابحين، كما قدَّمت للفريقين هدايا رمزية قيِّمة.

الكلمات المفتاحية