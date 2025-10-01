أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، أن اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية الإيرانية لن يُدمر حركة المقاومة ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران.

وفي إشارة إلى زيارته للبنان واطلاعه على وضع حزب الله، قال: "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقّى ضربةً باغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله والقادة الآخرين؛ لكن هذه الحركة (حزب الله) ليس فقط لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه خلال زيارته للبنان، لمس أن حزب الله يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة.

وأكد أن تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة، مُشددًا على أن: هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد.

كما أشار لاريجاني إلى قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلًا: "لقد اغتيل علماء نوويون إيرانيون، ويقول ترامب إنه قصف محطة إيران النووية!، لكن عليه أن يُدرك أن إيران دربت عددًا كبيرًا من العلماء، ولن تُدمر تقنيتها النووية"، مؤكدًا على استمرار المسار العلمي والتكنولوجي في إيران.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تناول لاريجاني السلوك العسكري العدواني الأميركي في المنطقة، وقال ساخرًا: "إذا أرادت أميركا أن تُشيع جثثًا يوميًا، فعليها مهاجمة دول مختلفة".

وحول الوضع في سورية قال لاريجاني: "لن يبقى الوضع في سورية على هذا النحو؛ فسورية شعب مسلم، ولن يُثقل كاهله هذا الوضع".



الكلمات المفتاحية