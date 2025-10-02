خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
العدوان على غزة: إمداد المدينة ومستشفياتها يتوقّف رسميًا
العدوان على غزة: إمداد المدينة ومستشفياتها يتوقّف رسميًا

2025-10-02 10:17
في اليوم 727 من العدوان على غزة، يواصل جيش الاحتلال قصف مناطق في القطاع مخلفا شهداء وجرحى. ووثّقت مصادر طبية استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات "إسرائيلية" على القطاع خلال 24 ساعة.

مصادر محلية أفادت أن جيش الاحتلال ضيّق الخناق على مدينة غزة ومنع الحركة من الجنوب نحو المدينة، وسمحت فقط بخروج المواطنين منها. ومع هذا القرار توقف إمداد المدينة بالطعام وكذلك الدواء للمستشفيات.

وألقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كابتر" عبوات ناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة المغربي، في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة تمهيدًا لتفجيرها. وشن طيران العدو الحربي غارات على مربع سكني لعائلة "دغمش" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأطلقت آليات جيش الاحتلال النار قرب مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.

وسط  القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني واصابة 10 في غارة "إسرائيلية"؛ استهدفت مواطنين في شارع أبو عريف بمدينة دير البلح. كما استشهد 3 فلسطينيين في غارة على خيمة للنازحين في منطقة المشاعلة جنوب غربي مدينة دير البلح.

وفي وقت سابق، استشهد 9 فلسطينيين إثر قصف "اسرائيلي" استهدف منزلًا لعائلة أبو غرابة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي الجنوب، أصيب 8 فلسطينيين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين داخل جامعة الأقصى غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66148 شهيدًا و168716 مُصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبلغت حصيلة الشهداء، منذ 18 آذار/مارس 2024،   13280 والمُصابين  56675، بينما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2580 والمصابين أكثر من  18930.

