كتب Eli Clifton مقالة نشرت على موقع Responsible Statecraft قال فيها "إن صفقة نقل ملكية TikTok من شركة ByteDance والتي تعود جذورها إلى الصين، ربما تتوج مساعي إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب لفرض سحب الاستثمارات للملكية المرتبطة بالصين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي".

كما أضاف الكاتب أن "المخاوف من التأثير الأجنبي على TikTok دعمت حملة بيع أصول الشركة، إلا أن أحد التنفيذيين في إحدى الشركات المستثمرة الجديدة أعربت عن التزامها بالتأثير على الرأي العام الأميركي لصالح "إسرائيل"". وأوضح أن المديرة التنفيذية لشركة Oracle وهي المدعوة Safra Catz كانت أعربت بشكل واضح عن التزامها بالتأثير على الرأي العام الأميركي لصالح "إسرائيل"، وذلك في رسالة إلكترونية إلى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق إيهود باراك.

كذلك تابع الكاتب أنّ " Catz حثّت باراك في الرسالة التي تعود إلى شهر شباط/فبراير عام ٢٠١٥، على الانضمام إلى برنامج تلفزيوني كمنتج محتوى، وهو برنامج حمل اسم "Women of the IDF" "نساء جيش الدفاع الإسرائيلي"، موضحًا أن البرنامج كان يهدف إلى تلميع صورة الجيش "الإسرائيلي" أمام الرأي العام الأميركي.

هذا وأشار الكاتب إلى ما تضمنته رسالة Catz إلى باراك لجهة تشديدها على ضرورة "خوض المعركة" قبل أن يصل الأطفال إلى المرحلة الجامعية، إذ أعربت عن قلقها من تنامي حركة مقاطعة "إسرائيل" في الجامعات الأميركية. كما تضمنت الرسالة وفق الكاتب تأكيدًا على ضرورة ترسيخ محبة واحترام "إسرائيل" في الثقافة الأميركية" وفق تعبيرها.

كذلك لفت الكاتب إلى أن Catz نقلت من منصب المديرة التنفيذية لشركة Oracle إلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، ما يعني على الأرجح أنها أشرفت على جزء كبير من المفاوضات بشأن شراء أصول TikTok. ونبه إلى أنها كانت مديرة الشركة عندما تحدثت عن ضرورة ترسيخ محبة واحترام "إسرائيل" في الثقافة الأميركية.

وتابع الكاتب أنّ الصفقة ووجود Catz التي أبدت اهتماماً في خدمة أجندة "بلد أجنبي" في الولايات المتحدة، تابع بأن ذلك يبرز بشكل أكبر حتى على ضوء ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك الأسبوع الفائت، حيث اعتبر أن أهم عملية شراء حالياً هي TikTok.

كذلك لفت الكاتب إلى أنّ ارتباط Oralce بـ"إسرائيل" يشمل أيضًا مؤسسها ومدير قسمها التكنولوجي Larry Ellison، وأردف أنّ "الأخير هو ثاني أغنى شخص في العالم، وأنه قدم مبلغ ٢٦ مليون دولار إلى منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" (Friends of the Israel Defense Forces)" وفق تعبيره.

وأضاف الكاتب أنه "وبالإضافة إلى Catz وEllison، فإن المدعو Jeff Yass هو من المستثمرين في TikTok، وأن الأخير هو من كبار المانحين للحزب الجمهوري قدم مبلغ ١٦ مليون دولار إلى مجموعات معادية للإسلام ومؤيدة لـ"إسرائيل" بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٩، والتي تشمل مجموعات دعت لحرب أميركية مع إيران".

وقال الكاتب: "إن المخاوف من التأثير الخارجي من قبل المستثمرين في TikTok الذين لهم ارتباط بالصين هي السبب الأساس وراء عملية البيع الوشيكة للمنصة"، مشيرًا إلى أنها تشكل مصدر الأخبار لنسبة ٢٠ في المئة من الأميركيين فوق سن ثمانية عشرة عامًا، ونسبة ٤٣ بالمئة من الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشرة عامًا وتسعة وعشرين عامًا، وذلك وفق استطلاع جديد أجراه مركز Pew.

إلا أن الكاتب أردف أنه "وبالنسبة إلى الأطراف المشاركة في عملية البيع، وخاصة Ellison وCatz، فإن خدمة مصالح "إسرائيل" هي دافع أساس، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت صفقة البيع ستمنع التأثير الأجنبي على منصات التواصل الاجتماعي الأميركي، أم أنها ستقوي رسالة "إسرائيل" وتأثيرها على الأميركيين الشباب"

