أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اليوم فسخ اتفاقية التجارة الحرة مع "إسرائيل".

وطالب بيترو، البعثة الدبلوماسية الصهيونية في كولومبيا بالمغادرة فورًا، على خلفية الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة.

وأكد الرئيس الكولومبي أن الهجوم "جريمة دولية جديدة يرتكبها بنيامين نتنياهو"، مشددًا على أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة "إسرائيل" على ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، ودعم حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الكولومبي دول الجنوب العالمي إلى تشكيل جيش أممي "لتحرير فلسطين" والدفاع عن نفسها ضد "الاستبداد والشمولية" اللذين تروج لهما الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وحثّ بيترو حينها الدول "التي لا تقبل الإبادة الجماعية" إلى تشكيل "قوة مسلحة للدفاع عن حياة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أن الاكتفاء بالشجب والتنديد لم يعد مجديًا أمام الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة والضفة الغربية.

