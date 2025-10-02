أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح أنّ الكتلة تدعم الإسراع في إقرار قانون حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي الإلكتروني، مشددًا على أنّ هذا التشريع يشكّل خطوة ضرورية لحماية المجتمع وصون حقوق شريحة أساسية فيه.

موقف صلح جاء خلال مشاركته في طاولة النقاش التي نظّمتها جمعية FEMALE – فيمايل حول مسودة القانون، بمشاركة عدد من النواب وممثلي كتل نيابية وأحزاب سياسية وخبيرات قانونيات.

وتخلّل اللقاء عرض ومناقشة مسودة مشروع القانون الذي أعدّته الجمعية استنادًا إلى مبادئ حقوق الإنسان وخبرتها في مناصرة قضايا النساء ودعم الناجيات من العنف الذي يصب في إطار الحماية الاجتماعية بشكل عام.

وقدم صلح، باسم كتلة الوفاء للمقاومة، سلسلة ملاحظات قانونية وتقنية وحقوقية على المسودة، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تحظى بإجماع نيابي واسع.

وأشار إلى أنّ الكتلة ستكون إلى جانب إقرار القانون، لأن حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الإلكتروني والرقمي، تساهم في تعزيز العدالة والمواطنة وتحقيق التنمية بكل أبعادها وتحمي مشارك النساء بمختلف أعمارهن على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وختم صلح معربًا عن أمله في أن تنجز مسودة القانون سريعًا ليُحال إلى اللجان النيابية المختصة ومن ثم إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

