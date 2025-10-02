خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-10-02 13:58
مهدي سعادي - محرر

في أجواء إحياء الذكرى السنوية الأوى للسيدين الشهيدين، تقيم وحدة المهن الحرة في حزب الله اليوم الخميس لقاءً نقابيًا يتخلله حضور نقابي من مختلف الطوائف والفعاليات والأحزاب، وذلك في قاعة معط الساحة - طريق المطار عند الساعة 7:30 مساءً.
وفي هذا السياق قال مسؤول الوحدة حسن حجازي لـ"العهد" إنّ اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى النخب المهنية اللبنانية ورؤيتهم وأفكارهم حول كيف يرى المهنيين سماحة السيد، مؤكّدًا أن سماحته كان يمثل تطلعات وما يحلم به هؤلاء المهنيون في مستقبلٍ مشرق وعزيز.
وأكّد حجازي أن شخصية السيد لا يمكن أن تتكرر في التاريخ، مشيرًا إلى أنّه المدعون إلى اللقاء هم نقابات المهن الحرة في لبنان إضافة إلى وحدات المهن الحرة في الأحزاب السياسية.
 

حزب الله السيد حسن نصر الله معركة أولي البأس سيد شهداء الأمة إنا على العهد
