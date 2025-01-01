استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المناضل اللبناني جورج عبد الله، وكانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

كما استقبل الرئيس بري وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الدكتورة رولا دشتي، حيث تناول اللقاء عرضًا لبرامج ومشاريع وأنشطة الإسكوا في لبنان.

كذلك، استقبل رئيس مجلس النواب القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى لبنان كيث هانيغان، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية .

