زار وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية باسم أمين سر المنظمة في لبنان فتحي أبو ‏العردات، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، ووضع إكليلًا من الزهر على مرقده المقدس، حيث قرأ الجميع السورة المباركة ‏الفاتحة عن روح الشهيد السيد نصر الله وأرواح شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية‎.‎

وكان في استقبال الوفد معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود ووفد من العلاقات ‏العامة في منطقة بيروت‎.‎

بدوره، أكد الوفد على وفائه للشهيد السيد نصر الله، ووقوفه إلى جانب المقاومة التي دفعت أثمان مواقفها العادلة تجاه القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏

