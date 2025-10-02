لبنان
وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
زار وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية باسم أمين سر المنظمة في لبنان فتحي أبو العردات، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، ووضع إكليلًا من الزهر على مرقده المقدس، حيث قرأ الجميع السورة المباركة الفاتحة عن روح الشهيد السيد نصر الله وأرواح شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية.
وكان في استقبال الوفد معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود ووفد من العلاقات العامة في منطقة بيروت.
بدوره، أكد الوفد على وفائه للشهيد السيد نصر الله، ووقوفه إلى جانب المقاومة التي دفعت أثمان مواقفها العادلة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.