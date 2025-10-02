خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

لبنان

وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان

2025-10-02 17:42
16

زار وفد قيادي من منظمة التحرير الفلسطينية باسم أمين سر المنظمة في لبنان فتحي أبو ‏العردات، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، ووضع إكليلًا من الزهر على مرقده المقدس، حيث قرأ الجميع السورة المباركة ‏الفاتحة عن روح الشهيد السيد نصر الله وأرواح شهداء المقاومة اللبنانية والفلسطينية‎.‎

وكان في استقبال الوفد معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الشيخ عطالله حمود ووفد من العلاقات ‏العامة في منطقة بيروت‎.‎

بدوره، أكد الوفد على وفائه للشهيد السيد نصر الله، ووقوفه إلى جانب المقاومة التي دفعت أثمان مواقفها العادلة تجاه القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني.‏

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله منظمة التحرير الفلسطينية سيد شهداء الأمة إنا على العهد
