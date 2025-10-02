خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مجلس عزاء حسيني إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة في البازورية
مجلس عزاء حسيني إحياء لذكرى سيد شهداء الأمة في البازورية

2025-10-02 18:51
أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني في ملعب شهداء بلدة البازورية، مسقط رأس سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إحياءً وتعظيمًا لذكرى الشهيد السيّد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وحضر حشد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، ورؤساء وأعضاء مجالس بلدية واختيارية المجلس، إضافة إلى ممثلين عن جمعيات وأندية ثقافية ورياضية وتربوية، وحشود من البلدة والقرى المجاورة.

المجلس الذي افتُتح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تخلله عرض تقارير خاصة عن محطات من حياة سماحة السيّد حسن نصر الله، ووصلة إنشادية قدّمتها مجموعة من الفتيات من البلدة كعربون حب ووفاء لصاحب المناسبة، فيما تليت السيرة الحسينية، وقُدّم بعدها عمل مشهدي يعيد تجسيد دخول نعشي القائدين الشهيدين إلى باحة المجلس.

