زار وفد من ملفّ النقابات والمهن الحرّة في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله مرقد الشهيد السيّد الهاشمي هاشم صفي الدين، حيث وضع إكليلًا من الزهر أمامه كعربون وفاء وتقدير وتجديد الولاء للنهج الذي أعزّ الأمّة، وللدماء التي ارتقت من أجل عزّة وكرامة وسيادة لبنان، وذلك في إطار الفعاليات التي يشهدها مرقد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاده واستشهاد سيد شهداء الأمة السيّد حسن نصر الله.

وتحدّث النقابي الحاج علي نعنوع، فقال: "إنّنا جئنا اليوم لنجدد العهد في ذكرى استشهاد السيّد الهاشمي، باسم النقابات، ونضع إكليلًا من الورد على ضريحه المبارك كعربون وفاء وتقدير لتضحياته الكبرى".

وكانت كلمة لعضو الوفد زين قصير، فاعتبر أنّه "ورغم مرور عام على غياب الشهيد القائد السيّد هاشم صفيّ الدين، إلّا أنّ طيفه ما زال يحلّق، وما زالت آثاره أمانة في أعناقنا، فهو كان حيث يجب أن يكون، وكان في كلّ الميادين، مقاتلًا حتى الشهادة في ساحات الجهاد، ومع العمّال والمزارعين".

وأضاف قصير: "في العام الأوّل على رحيله، لا يسعنا إلّا أن نقف لحظة إجلال وخشوع، مؤكّدين أنّنا سنبقى على دربه حاملين أمانته".

