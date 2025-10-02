خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ناصر الدين: في مقدّمة أولويات الوزارة تعزيز الثقة بالقطاع الصحي عبر ورشة إصلاح شاملة 

لبنان

أنشطة زراعية في الغازية تطبيقًا لوصايا السيد نصر الله حول الجهاد الزراعي 
لبنان

أنشطة زراعية في الغازية تطبيقًا لوصايا السيد نصر الله حول الجهاد الزراعي 

2025-10-02 20:25
نادي ارتقاء الشبابي ينظم احتفالًا حول الجهاد الزراعي في الغازية
53

نظّم نادي ارتقاء الشبابي في الهيئات النسائية في بلدة الغازية، احتفالًا حاشدًا، إحياءً لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، وعملًا بتوصية الشهيد السيد نصر الله في الجهاد الزراعي، وذلك برعاية المسؤول الثقافي في حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة، وبحضور رئيس البلدية حسن غدار، وحشد من عوائل الشهداء، في روضة الغازية.

وتضمّن الحفل كلمة لنادي ارتقاء، تلاها عرض فيديو حول أهمية الجهاد الزراعي، ثم كلمة راعي المناسبة.

واختُتم النشاط بزرع شجرة زيتون باسم الشهيد الأقدس في روضة الشهداء، وتوزيع مجموعة كبيرة من شتول الزيتون باسم كل شهيد من شهداء البلدة على الحاضرين، في رسالة عهد ووفاء على المضيّ في نهج الشهداء المبارك مهما غلت التضحيات وكبرت التحديات.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
لبنان منذ 21 دقيقة
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد علي قرعوني في كفرا
حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد علي قرعوني في كفرا
لبنان منذ 27 دقيقة
السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: 
السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: "سيدٌ لغزة ولنا"
لبنان منذ 34 دقيقة
ناصر الدين: في مقدّمة أولويات الوزارة تعزيز الثقة بالقطاع الصحي عبر ورشة إصلاح شاملة 
ناصر الدين: في مقدّمة أولويات الوزارة تعزيز الثقة بالقطاع الصحي عبر ورشة إصلاح شاملة 
لبنان منذ 43 دقيقة
مقالات مرتبطة
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
لبنان منذ 21 دقيقة
السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: 
السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: "سيدٌ لغزة ولنا"
لبنان منذ 34 دقيقة
أنشطة زراعية في الغازية تطبيقًا لوصايا السيد نصر الله حول الجهاد الزراعي 
أنشطة زراعية في الغازية تطبيقًا لوصايا السيد نصر الله حول الجهاد الزراعي 
لبنان منذ 55 دقيقة
الملتقى الديني الروحي الأول في بيروت.. السيدان الشهيدان مدرسة في الفكر والجهاد
الملتقى الديني الروحي الأول في بيروت.. السيدان الشهيدان مدرسة في الفكر والجهاد
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة