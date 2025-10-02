نظّم نادي ارتقاء الشبابي في الهيئات النسائية في بلدة الغازية، احتفالًا حاشدًا، إحياءً لذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين، وعملًا بتوصية الشهيد السيد نصر الله في الجهاد الزراعي، وذلك برعاية المسؤول الثقافي في حزب الله في منطقة جبل عامل الثانية الشيخ محمد جمعة، وبحضور رئيس البلدية حسن غدار، وحشد من عوائل الشهداء، في روضة الغازية.

وتضمّن الحفل كلمة لنادي ارتقاء، تلاها عرض فيديو حول أهمية الجهاد الزراعي، ثم كلمة راعي المناسبة.

واختُتم النشاط بزرع شجرة زيتون باسم الشهيد الأقدس في روضة الشهداء، وتوزيع مجموعة كبيرة من شتول الزيتون باسم كل شهيد من شهداء البلدة على الحاضرين، في رسالة عهد ووفاء على المضيّ في نهج الشهداء المبارك مهما غلت التضحيات وكبرت التحديات.

الكلمات المفتاحية