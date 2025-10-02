أكّد وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، الخميس 2 تشرين أول/أكتوبر 2025، أنّ الوزارة "تضع في مقدّمة أولوياتها تعزيز ثقة المواطن بالقطاع الصحي اللبناني، من خلال ورشة إصلاح شاملة تشمل مختلف المكوّنات، ومن ضمنها مهن الصحة المنظمة قانونًا".

وأوضح ناصر الدين، في كلمته ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، خلال افتتاح "مؤتمر بيروت الدولي الـ32 لطب الأسنان"، في واجهة بيروت البحرية، أنّ "الوزارة وضعت، بالتعاون مع النقابات المعنية، خطة لتحديث أنظمة الترخيص والمراقبة، وتأمين بيئة تشريعية ومؤسساتية تضمن سلامة الممارسة المهنية، وتحمي حقوق المرضى، وتكرّس دور النقابات كشريك أساسي في الحوكمة الصحية".

وأوضح ناصر الدين أنّ "العمل قائم على تطوير برامج الصحة الفموية الوقائية، وتوسيع دمجها ضمن الرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع توجّهات الصحة العامة العالمية، ويعزّز من دور طبيب الأسنان كركيزة وقائية في المجتمع وليس فقط علاجية".

كما حيّا "كل طبيبة وطبيب أسنان في لبنان، يعملون بإصرار، برغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، على الاستمرار في أداء رسالتهم المهنية والإنسانية بأعلى درجات الكفاءة والأخلاق".

وقال: "باسم رئيس الجمهورية أؤكّد أنّ الدولة اللبنانية تنظر بتقدير بالغ إلى تاريخ نقابتكم، وتحرص على دعمها في استراتيجيات التطوير والتعاون العلمي المحلي والدولي".

