موقع العهد الاخباري

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: 
لبنان

السفارة الإيرانية تغير جداريتها الرئيسية: "سيدٌ لغزة ولنا"

2025-10-02 20:46
27

أقدمت السفارة الإيرانية في لبنان، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على تغيير جداريتها الرئيسية في السفارة، حيث أزيحت اللوحة السابقة وتم تثبيت جدارية جديدة تحمل الشعار البارز: "سيدٌ لغزة ولنا"، في خطوة "رمزية جديدة تعبّر عن عمق الارتباط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة"، وفق بيان السفارة.

ويأتي هذا التغيير تزامنًا مع الذكرى السنوية لعملية طوفان الأقصى، ومع إحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه السيد هاشم صفي الدين.

مشاركة