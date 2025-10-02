بالهتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزة وفلسطين، والمتمسّكة بالنهج الحسيني المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة كفرا الجنوبية الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد قرعوني "أبو الفضل" بمسيرة حاشدة، شارك فيها لفيف من العلماء وشخصيّات وفعّاليّات، إلى جانب عائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبَّت نداء الوفاء لدماء الشهداء.

تقدّمت مسيرة التّشييع سيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدّفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية، وفرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت صور القادة والرّايات الحسينيّة.

وسارت المسيرة خلف سريّة تشكيلات خاصة رفعت العلم اللبناني وراية حزب الله، وجابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطّاهر للشهيد، لِيُوارَى في ثرى بلدته إلى جانب من سبقه من السعداء.

