الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
2025-10-02 21:58
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض) والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رض)، أقام حزب الله مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للسيد نصر الله (رض) في ساحة بلدة القماطية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية، عوائل شهداء، وجمع من الأهالي. 

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، ثم ألقى النائب حمادة كلمة أضاء فيها على بعض من جوانب حياة الشهيد السيد الأسمى، لتؤدي بعد ذلك ثلة من المجاهدين القسم والعهد بحفظ دماء الشهداء وإكمال مسيرة الجهاد والمقاومة، قبل أن يزيح النائب حمادة والحاضرين الستار عن النصب التذكاري للسيد نصر الله (رض).

السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
