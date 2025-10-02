خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران

2025-10-02 22:10
جرت، الخميس 2 تشرين أول/أكتوبر 2025، مناورة "شهداء الاقتدار" للدفاع الجوي في منطقة رشتخوار في شرق إيران، برعاية مقر ثامن الأئمة (ع) المناطقي للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

وقال قائد المقر، العميد محمد أشعري، خلال المناورة، إنّ "جميع المنظومات أصابت بدقة وعلى أساس التدريب التخصّصي الأهداف المحدّدة، بما فيها المُسيَّرات الصغيرة بنجاح"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكّد العميد أشعري أنّ "الوحدات المنتشرة في شرق البلاد في جهوزية كاملة، ولا يوجد أيّ تهديد في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "وحدات الدفاع الجوي جاهزة للرد على أيّ إجراء ينطوي على تهديد".

الدفاع الجوي المناورات العسكرية إيران
