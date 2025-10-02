خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كتائب القسام تنشر مشاهد لإغارة على تجمّع للجنود الصهاينة وآلياتهم جنوب مدينة غزة

لبنان

مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 
لبنان

مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 

2025-10-02 22:13
28

نُظم على مسرح جمعية كيفون الخيرية، مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً للذكرى السنوية لـ "سيد شهداء الأمة" السيد حسن نصر الله (رض) والسيد هاشم صفي الدين (رض)، بمشاركة نخبة من الشعراء من مختلف الدول العربية، وبحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إيهاب حمادة، الوزير السابق عصام شرف الدين، النائب السابق فادي الأعور، ممثل المرجع الديني الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ أمين الصايغ ممثلًا بالشيخ توفيق الصايغ، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه ابو إبراهيم، رئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وعدد من الفعاليات الحزبية والثقافية والسياسية والاجتماعية والبلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية والأدبية، وحشد من الأهالي.

افتتح المهرجان بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعدها، تناوب الشعراء على إلقاء القصائد الشعرية التي تنوعت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، وتناولت كلماتها وصفاً لسماحة السيد حسن نصر الله (رض) وللسيد هاشم صفي الدين (رض)، كما تناولت موضوعات البطولة، التضحية، الصمود، والالتزام بالقضية الوطنية والقومية.

​وتجدر الإشارة إلى أن هذا المهرجان، نُظّم بالتعاون بين مجموعة من الجمعيات والملتقيات والمنتديات الثقافية اللبنانية، وشريكها الأساسي اتحاد الكُتّاب اللبنانيين، تأكيداً على دور الثقافة والأدب في حفظ الذاكرة الوطنية والتعبير عن مشاعر الأمة.

يُعدّ هذا المهرجان الشعري الأول خطوة لتثبيت تقليد ثقافي سنوي يُسهم في توثيق السردية الوطنية عبر الفن والأدب، حيث شكل المهرجان منبراً لتوحيد الأصوات العربية في إطار من الاعتزاز بتضحيات القادة الذين قضوا دفاعاً عن سيادة الأمة وكرامتها. 

واختتم المهرجان بفقرات تكريمية للشعراء المشاركين الذين أثروا الأمسية بكلماتهم المُلهمة.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
حفل تأبيني للهيئات النسائية في بعلبك في ذكرى استشهاد السيد نصر الله وصفيّه الهاشمي
حفل تأبيني للهيئات النسائية في بعلبك في ذكرى استشهاد السيد نصر الله وصفيّه الهاشمي
لبنان منذ ساعة
مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 
مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يقيم مراسم افتتاح النصب التذكاري للشهيد الأسمى في القماطية 
حزب الله يقيم مراسم افتتاح النصب التذكاري للشهيد الأسمى في القماطية 
لبنان منذ ساعتين
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
نبذة عن حياة الشهيد السيد الهاشمي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
لقاء نقابي جامع في ذكرى استشهاد السيدين: تأكيد على دور المقاومة ووحدة الموقف النقابي
لقاء نقابي جامع في ذكرى استشهاد السيدين: تأكيد على دور المقاومة ووحدة الموقف النقابي
خاص العهد منذ ساعة
حفل تأبيني للهيئات النسائية في بعلبك في ذكرى استشهاد السيد نصر الله وصفيّه الهاشمي
حفل تأبيني للهيئات النسائية في بعلبك في ذكرى استشهاد السيد نصر الله وصفيّه الهاشمي
لبنان منذ ساعة
مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 
مهرجان الأمناء الشعري الأول إحياءً لذكرى سيد شهداء الأمة في كيفون 
لبنان منذ ساعتين
حزب الله يقيم مراسم افتتاح النصب التذكاري للشهيد الأسمى في القماطية 
حزب الله يقيم مراسم افتتاح النصب التذكاري للشهيد الأسمى في القماطية 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة