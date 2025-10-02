خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

وقفة في دمشق رفضًا للتطبيع مع العدو الصهيوني
عربي ودولي

وقفة في دمشق رفضًا للتطبيع مع العدو الصهيوني

2025-10-02 22:28
أقامت الفعّاليات السورية والفلسطينية وقفةَ احتجاجٍ غاضبة في ساحة الحجاز بدمشق، رفضًا للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتضامنًا مع أحرار العالم على متن "أسطول الصمود" الذي تعرّض للعدوان خلال توجهه لكسر الحصار عن غزة.

وتضمنت الوقفة هتافاتٍ داعمة للمقاومة وحقّها في الدفاع عن الأرض، وحيّا المشاركون أبطال المقاومة الفلسطينية، مؤكدين رفضهم للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وحملت اللافتات شعاراتٍ مثل: "لا للتطبيع مع قتلة الشعب الفلسطيني، لا للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي"… هذا خيار الأحرار، كلنا غزة، كلنا أسطول الصمود، نعيد سيرتنا الأولى: الجولان عربي سوري".

 

سوريا فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني المقاومة
