أَحْيَت الهيئات النسائية في القطاع الرابع لحزب الله في بعلبك الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفيّ الدين وكوكبة من الشهداء الأبرار، لا سيّما شهداء معركة "أولي البأس"، وذلك في حفل تأبيني حاشد حضرته أمهات الشهداء وزوجاتهم وجمع من الأخوات.

وألقت مسؤولة الهيئات النسائية في القطاع، ماجدة فخر الدين، كلمة حيّت فيها عوائل الشهداء، مؤكّدة أنّ "المسيرة اليوم بأمسّ الحاجة إلى مواكبة هذه العوائل المباركة في مختلف النشاطات".

وشدّدت فخر الدين على أنّ "الهيئات النسائية ستبقى إلى جانب عوائل الشهداء ببرامج متنوعة تحفظ المَسِيرة وتصونها من أيّ انحراف".

ثم كانت كلمة لعوائل الشهداء ألقتها زوجة الشهيد حسين محمد نون، التي نعت الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله، متوجّهةً إليه بالقول: "علّمتنا كل شيء إلا كيف نبقى بعدك. شعبك الوفي سيبقى على العهد، يحفظ الوطن برموش العيون ويسقيه من أغلى الدماء، ولن يتوقّف عن المسيرة حتى لو استُشهد الجميع".

وجدّدت زوجة الشهيد نون للسيد نصر الله "البيعة والمُضي قُدُمًا في النهج المقاوم".

كما ألقى مسؤول العمل الاجتماعي لحزب الله في البقاع، الشيخ علي فرحات، محاضرة دينية تناول فيها "معاني الموت وفضل الشهادة"، فقال: "الفخر كل الفخر أنْ نقف في وجه الباطل، وأنْ نكون جزءًا من هذا الصراع المبارك إلى جانب المقاومة".

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسينيّ تلتْه القارئة زهراء أبو ديّة عن أرواح الشهداء الأبرار.

