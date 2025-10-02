نظمت وحدة المهن الحرة، الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، لقاء نقابيًّا شاركت فيه وفود من مختلف الفعاليات النقابية والأحزاب، في قاعة مطعم الساحة - طريق المطار، وذلك ضمن أنشطة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي هاشم صفي الدين (رض).

حجازي: شهادة السيد نصر الله رسّخت قناعـة النقابيين بخطّ المقاومة ونهجها

على هامش اللقاء، أكّد مسؤول وحدة المهن الحرة الحاج حسن حجازي لموقع العهد الإخباري أنّ هذا اللقاء يأتي في سياقٍ وطني جامع يعبّر عن رؤية السيد الشهيد للبنان.

وقال حجازي: "أردنا من خلال هذا اللقاء أن نُظهر للبنانيين، ولا سيّما النقابيين وأصحاب المهن الحرة، كيف كان السيد الشهيد ينظر إلى لبنان: لبنان المستقل، المقتدر، السيّد، الموحّد بجميع طوائفه وقواه، في مواجهة العدو الصهيوني، وفي سعيه الدائم نحو العزّة والكرامة".

وأوضح أنّ الحضور النقابي الواسع عبّر عن إجماعٍ على مكانة سماحته الوطنية والأممية، لافتًا إلى أنّ كلمات النقابيين جسّدت تقديرهم العميق للقائد الشهيد الذي "أعزّ لبنان ورفع من شأنه بين الأمم".

وأضاف حجازي: "لقد لمسنا أنّ نظرة العديد من النقابيين أصبحت أكثر عمقًا وفهمًا للمقاومة بعد استشهاد السيد، إذ رأوا في هذه الشهادة أسمى مراتب العطاء والتضحية، ما زادهم قناعةً وإيمانًا بنهج المقاومة وخطّها الرسالي".

وختم مؤكدًا أنّ فكر السيد وروحه ما زالا حاضرين وفاعلين في وجدان الأحرار والشرفاء من أبناء الوطن والأمّة، قائلاً: "نحن على العهد.. باقون على نهجه، ثابتون على مقاومته، وماضون بروحه التي لا تموت".

الزغبي: نحول الذكرى الأليمة إلى طاقة أمل وخارطة طريق نحو المستقبل

بدوره، أكّد مسؤول المهن الحرة في التيار الوطني الحر مروان الزغبي في تصريح لموقع العهد الإخباري، أنّ المشاركة في هذا اللقاء تأتي "تعبيرًا عن الوفاء، وسعيًا لتحويل الذكرى الأليمة إلى ذكرى تحمل الأمل والتطلّع نحو المستقبل".

وقال الزغبي: "نستمدّ من تجربة السيد الغنية والعميقة دروسًا وعِبرًا تُعيننا على مواجهة التحديات المقبلة، وتشكّل خارطة طريق واضحة تساعدنا على التقدّم، وتمنحنا القوة والحكمة اللازمة في المراحل الصعبة".

وختم الزغبي مشدّدًا على أنّ هذه الذكرى يجب أن تكون منطلقًا لتعزيز الوعي الوطني، وترسيخ الثوابت التي حملها السيد الشهيد في مشروعه المقاوم والجامع، معتبرًا أنّ "من مسيرته نستمدّ الحكمة، ومن تضحياته نستمدّ الإرادة والصمود".

لحود: السيد نصر الله شكّل الوعي لجيلٍ كامل

في تصريحه لموقع العهد الإخباري أشار مسؤول المهن في الحزب السوري القومي الاجتماعي، المهندس جهاد لحود، أنّ حضور هذا اللقاء هو وفاءٌ لرمزٍ شكّل الوعي لأجيالٍ كاملة.

وقال لحود: "السيد حسن نصر الله كان قدوةً ومثالًا أعلى لجيل الشباب، ربّانا على أفكاره، وخطاباته، وقيمه، وزرع فينا الوعي والمسؤولية تجاه وطننا وأمّتنا. لقد قدّم ابنه وحياته كلها في سبيل قضيةٍ آمن بها، فكان نموذجًا فريدًا في التضحية والعطاء والصدق".

وأضاف: "نحن اليوم نُدرك حجم الأمانة التي تركها لنا، ونشعر بمسؤوليةٍ كبيرة في الاستمرار على النهج ذاته، محافظين على المبادئ التي استُشهد من أجلها، ومؤمنين بأنّ فكره سيبقى حاضرًا وهاديًا للأجيال القادمة".

وأُلقيت، خلال اللقاء، كلمات لمختلف مسؤولي المهن الحرة في الأحزاب اللبنانية، نوّهت بالدور الكبير الذي أدّاه السيد نصر الله في دعم القطاع النقابي، معتبرةً أنّه كان شريكًا أساسيًا في تطوير المجتمع اللبناني عبر رعايته للعمل النقابي وحرصه على تعزيز العدالة الاجتماعية.

كما شدّدت الكلمات على التمسك بنهج المقاومة وسلاحها باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقلال لبنان وسيادته وكرامته، مؤكّدةً أنّ الفكر الذي حمله السيد الشهيد باقٍ وفاعل في وجدان النقابيين وأصحاب المهن الحرة.



