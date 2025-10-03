خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

"أبو هادي ميدون" خليلُ "إبراهيم" في الجهاد والشهادة

2025-10-03 10:54
228
حسن شريم - محرر

94 مقالاً

من ميدون البقاعية إلى بيروت، عبَر الشهيد حسن حسين ماضي (أبو هادي ميدون) درب المجد بخطى الواثقين. 
مهندس في الميدان، ومجاهد في ساحات العز، حمل روحه على كفّه ومضى نحو الوعد. ارتقى إلى جانب قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في عملية اغتيال أرادها العدو أن تكون النهاية، فتحوّلت إلى بداية عهد جديد خُطّ بالدم.

في هذا الفيديو، والذي أعدّه موقع العهد الإخباري، نسمع شهادات نلمس فيها الحقيقة بين حروف العائلة: أمّ تفيض كبرياءً، أب يزرع الصبر، زوجة تحفظ أثر الصوت، ابنة تنطق بالفخر وأخّ لا يغلق باب العهد..

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الضاحية الجنوبية البقاع الغربي الاعتداءات الصهيونية على لبنان ميدون بيروت معركة أولي البأس إنا على العهد الحاج ابراهيم عقيل
إقرأ المزيد
المزيد
"أبو هادي ميدون" خليلُ "إبراهيم" في الجهاد والشهادة
تحقيقات ومقابلات منذ ساعتين
السيد نصر الله مع الشهداء وأُسرهم.. وفاءٌ أبدي
السيد نصر الله مع الشهداء وأُسرهم.. وفاءٌ أبدي
تحقيقات ومقابلات منذ ساعتين
نزيه منصور لـ
نزيه منصور لـ"العهد": شهادة السيد ستبقى منبرًا للأمة  ومثالًا يحتذى 
تحقيقات ومقابلات منذ يوم
مبادرة فنية من كورال فدك.. السيد يستوطن قلوبنا وأعمالنا
مبادرة فنية من كورال فدك.. السيد يستوطن قلوبنا وأعمالنا
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
مقالات مرتبطة
كلمة للشيخ قاسم في إحياء الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا
كلمة للشيخ قاسم في إحياء الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا
لبنان منذ دقيقة
مقتطفات من إحياء مدارس المهدي (ع) ذكرى شهادة السيدين الشهيدين في مرقد الشهيد الهاشمي
مقتطفات من إحياء مدارس المهدي (ع) ذكرى شهادة السيدين الشهيدين في مرقد الشهيد الهاشمي
لبنان منذ 31 دقيقة
حين يتحدّث الهاشمي عن الشهادة.. تهتز القلوب وتُجدد عهدها
حين يتحدّث الهاشمي عن الشهادة.. تهتز القلوب وتُجدد عهدها
خاص العهد منذ 56 دقيقة
صور تستعد لأمسية إنشادية وأوبريت
صور تستعد لأمسية إنشادية وأوبريت "لا لن يموت القائد" تعظيمًا لذكرى السيدين الشهيدين
لبنان منذ 59 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة