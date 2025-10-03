Your browser does not support the video tag.

من ميدون البقاعية إلى بيروت، عبَر الشهيد حسن حسين ماضي (أبو هادي ميدون) درب المجد بخطى الواثقين.

مهندس في الميدان، ومجاهد في ساحات العز، حمل روحه على كفّه ومضى نحو الوعد. ارتقى إلى جانب قائد قوة الرضوان إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر)، في عملية اغتيال أرادها العدو أن تكون النهاية، فتحوّلت إلى بداية عهد جديد خُطّ بالدم.

في هذا الفيديو، والذي أعدّه موقع العهد الإخباري، نسمع شهادات نلمس فيها الحقيقة بين حروف العائلة: أمّ تفيض كبرياءً، أب يزرع الصبر، زوجة تحفظ أثر الصوت، ابنة تنطق بالفخر وأخّ لا يغلق باب العهد..

