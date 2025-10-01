Your browser does not support the video tag.

يُعتبر النازح منير العثامنة من بلدة بيت حانون نموذجًا لأزمة العثور على مكان للنزوح بعد الخروج من مدينة غزة. بحث عن قطعة أرض ينصب بها خيمته، في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على 85% من مساحة القطاع، فلم يجد إلا البحر.

استقرّ به الحال على شاطئ البحر كملاذٍ مؤقت، وسط مخاوف من رياح الشتاء التي يمكن أن تقتلع خيمته.

ويُعدّ العثور على مكان للسكن في ظل توسّع العدوان على مدينة غزة أمرًا بالغ الصعوبة، فمعظم سكان القطاع نزحوا من منازلهم، و80% من المنازل دُمّرت بشكل كلي أو جزئي.

الكلمات المفتاحية