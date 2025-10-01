خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي عوائل الشهداء تعاهد سيد شهداء الأمة.. ثابتون الى جانب المقاومة

فلسطين

فلسطين

نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر

2025-10-03 11:00
33
محمد الكحلوت - معد

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

35 مقالاً

يُعتبر النازح منير العثامنة من بلدة بيت حانون نموذجًا لأزمة العثور على مكان للنزوح بعد الخروج من مدينة غزة. بحث عن قطعة أرض ينصب بها خيمته، في ظل سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على 85% من مساحة القطاع، فلم يجد إلا البحر.

استقرّ به الحال على شاطئ البحر كملاذٍ مؤقت، وسط مخاوف من رياح الشتاء التي يمكن أن تقتلع خيمته.

ويُعدّ العثور على مكان للسكن في ظل توسّع العدوان على مدينة غزة أمرًا بالغ الصعوبة، فمعظم سكان القطاع نزحوا من منازلهم، و80% من المنازل دُمّرت بشكل كلي أو جزئي.

الكلمات المفتاحية
قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر
نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر
فلسطين منذ ساعة
الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: مجازر متصاعدة ومجاعة خانقة
الاحتلال يواصل حرب الإبادة على غزة: مجازر متصاعدة ومجاعة خانقة
فلسطين منذ ساعتين
آلاء شبات النازحة من مدينة غزة: سألد في المقبرة بلا مستلزمات للولادة
آلاء شبات النازحة من مدينة غزة: سألد في المقبرة بلا مستلزمات للولادة
فلسطين منذ 13 ساعة
كتائب القسام تنشر مشاهد لإغارة على تجمّع للجنود الصهاينة وآلياتهم جنوب مدينة غزة
كتائب القسام تنشر مشاهد لإغارة على تجمّع للجنود الصهاينة وآلياتهم جنوب مدينة غزة
فلسطين منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر
نزح من كل مدن غزة حتى وصل إلى البحر
فلسطين منذ ساعة
العدوان على غزة: إمداد المدينة ومستشفياتها يتوقّف رسميًا
العدوان على غزة: إمداد المدينة ومستشفياتها يتوقّف رسميًا
فلسطين منذ يوم
غالبية الأميركيين ضدّ استمرار الدعم لـ
غالبية الأميركيين ضدّ استمرار الدعم لـ"إسرائيل".. التأييد في أدنى مستوياته تاريخيًا
عين على العدو منذ يومين
حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف
حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف
فلسطين منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة