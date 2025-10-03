في أجواء من الحزن والوفاء لخط الجهاد والمقاومة، أحيت بلدات في قضاء بعلبك الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين الشهيدين سماحة السيد حسن نصر الله (قده) والسيد هاشم صفي الدين (رض)، إلى جانب كوكبة من شهداء المقاومة الإسلامية، في عدد من الفعاليات الدينية والشعبية.

في بلدة الجمّالية، أقامت شعبة حزب الله بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي (عج) وقفة أمام دوّار الراية، تخللها أداء القسم الكشفي وكلمات توجيهية ولطمية حسينية وإضاءة الشموع ورفع الأعلام، بمشاركة الأهالي.

في بلدة بريتال، نُظّمت مسيرة كشفية في "جنة الشهداء" تقدمتها الرايات والفرقة الموسيقية الكشفية، بحضور مسؤول القطاع الحاج عباس مظلوم وفعاليات بلدية واجتماعية واختيارية، واختُتمت بلطمية حسينية للقارئ مهدي طليس وقراءة دعاء الإمام الحجة (عج).

أما في بلدة حزين، فقد أقيم نشاط تعبيري من وحي المناسبة بمشاركة كشافة الإمام المهدي (عج) وحضور فعاليات بلدية واجتماعية، واختتمت الفعالية بقراءة زيارة عاشوراء عن أرواح الشهداء.

وفي مقام السيد عباس الموسوي (قده) في بلدة النبي شيت، أُقيم مجلس عزاء حسيني عن أرواح الشهداء: السيد محمد زكي الموسوي (علي مرتضى)، السيد حسين محمد الموسوي (السيد عباس)، والسيد مهدي حسن الموسوي (ناصر العيتاوي)، بحضور عوائل الشهداء والأهالي والفعاليات الدينية والاجتماعية، حيث جدد الحاضرون العهد لدماء الشهداء وخط المقاومة.

