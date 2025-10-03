خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

كلمة للشيخ قاسم في إحياء الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا
لبنان

كلمة للشيخ قاسم في إحياء الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا

2025-10-03 12:53
121

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العالم الرباني الشهيد القائد الجهادي سماحة الشيخ نبيل قاووق (رض) والشهيد القائد الجهادي السيد سهيل الحسيني (رض) (السيد أحمد) يقيم حزب الله حفلًا تأبينيًا تكريمًا لجهودهما وتضحياتهما.

 ويتحدث في الحفل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه)، وذلك يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الساعة الرابعة عصرًا، في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية.

******
حزب الله يحي الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا السبت 
