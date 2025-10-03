لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العالم الرباني الشهيد القائد الجهادي سماحة الشيخ نبيل قاووق (رض) والشهيد القائد الجهادي السيد سهيل الحسيني (رض) (السيد أحمد) يقيم حزب الله حفلًا تأبينيًا تكريمًا لجهودهما وتضحياتهما.

حزب الله يحي الذكرى السنوية الأولى للشيخ قاووق والسيد سهيل الحسيني غدًا السبت

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العالم الرباني الشهيد القائد الجهادي سماحة الشيخ نبيل قاووق (رض)، والشهيد القائد الجهادي السيد سهيل الحسيني (رض) "السيد أحمد"، يقيم حزب الله حفلًا تأبينيًا تكريمًا لجهودهما وتضحياتهما.

ويتحدث في الحفل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (دام حفظه)، وذلك يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025 الساعة الرابعة عصرًا، في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) - الضاحية الجنوبية.



