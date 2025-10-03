زيارة ناجحة جدًا والأجواء ممتازة، هكذا يُمكن اختصار زيارة وزير الصحة اللبنانية ركان ناصر الدين لقطر. برنامج اللقاءات كان مُكثّفًا. وزراء وجمعيات اجتمع بها الوزير الذي لمَس احتضانًا كبيرًا من نظرائه العرب وحفاوةً لافتة.

صحيحٌ أن عنوان الرحلة كان المُشاركة في القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، غير أنها كانت فرصة لناصر الدين لاستثمارها بما يعود بالفائدة الى القطاع الصحي في لبنان ولا سيّما المؤسسات المتضرّرة كليًا أو جزئيًا جراء العدوان الصهيوني الأخير على لبنان.

ناصر الدين تحدّث لموقع "العهد" الإخباري عن حصيلة جلساته في الدوحة التي شملت نظراءه القطري منصور بن إبراهيم آل محمود، والمصري خالد عبد الغفار، والبحرينية جليلة بنت السيد جواد حسن، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي، إضافة الى جمعية قطر للسرطان والهلال الأحمر القطري والصندوق القطري للتنمية وجمعية قطر الخيرية.

الجانب القطري: التزام بدعم لبنان

وأوضح ناصر الدين أن "التفاعل من قبل الوزراء العرب الذي التقيناهم كان كبيرًا جدًا وقد أبدوا اهتمامًا خاصًا ببلدنا، ووُعدنا من قبلهم بدعم جدي"، مشيرًا الى أن "اللقاء مع وزير الصحة القطري بحث دعم المستشفيات الحكومية ومساعدتنا في إعادة إعمار مراكز الرعاية الصحة والمستشفيات المتضرّرة جراء العدوان"، وبيّن أن "وزارة الصحة اللبنانية قدّمت دراسة شاملة تتضمّن التقديرات والتكاليف المطلوبة لعمليات التأهيل والبناء، وطرحت أيضًا تجربتها في إدارة الكوارث والحروب والأزمات ووضعت إمكانياتها بين أيديهم".

أضاف ناصر الدين: "أبدينا الاستعداد للتعاون مع أيّ فريق قطري قد يُنتدب الى لبنان لتنفيذ هذه المهمّة"، مضيفًا: "كانت لنا جلسة مع صندوق قطر للتنمية الذي له تجربة في إعادة إعمار مستشفى الكرنتينا، والحديث كان عن إمكانية المساهمة في إعادة بناء أو تطوير مستشفى الشهيد رفيق الحريري لناحية ترميمه، والتفاعل كان كبيرًا جدًا".

كما تحدّث ناصر الدين عن "إيجابية ظاهرة لدى الجانب القطري لناحية حجم التجاوب والاستعداد والمبادرة لمُساندة لبنان وتقديم الخبرات عبر الصندوق القطري للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية وقطر للسرطان"، بما ينسجم مع الالتزام القطري المتواصل بدعم صمود القطاع الصحي اللبناني، ولا سيما في ملف مكافحة الأمراض المُزمنة.

تعاون مع مصر في التأمين الصحي الشامل

وإذ وصف ناصر الدين اللقاء مع نظيره المصري بـ"الجيّد"، أشار الى أن البحث تركز على نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأت مصر بتطبيقه منذ سنوات، وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.

الاستفادة من تجربة البحرين في الرعاية الصحية الشاملة

أمّا اللقاء مع وزير الصحة البحرينية فكان ممتازًا، بحسب ما قال ناصر الدين لـ"العهد"، مردفًا أن "البحث معهم تطرق الى موضوع الرعاية الصحية الشاملة للمُقيمين وغير المُقيمين، ولا سيّما أن تجربتهم في استشفاء الأجانب الموجودين على أراضيهم ناجحة، كذلك تطرق النقاش الى آليات تطوير الواقع الصحي والاطلاع على النماذج في هذه الدول الصغيرة التي استطاعت أن تضبط هذا الموضوع".

وعليه، تناول الاجتماع هذا أهمية الرعاية الصحية الأولية كركيزة للأنظمة الصحية، والخبرات المشتركة في تطوير هذا القطاع، والتحوّل الرقمي في القطاع الصحي، وسُبل تبادل الخبرات لتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

الوزير أبلغ "العهد" أن الوزير المصري والوزيرة البحرينية وجّها دعوة رسمية له لزيارة بلديْهما.

نتائج واعدة للزيارة

يُذكر أن لقاء ناصر الدين والمدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD) فهد بن حمد السليطي أفضى الى التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق قطر للتنمية، وخصوصًا في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الجانبيْن.

هذا وأجرى وزير الصحة اللبناني والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي مشاورات معمّقة تناولت ضرورة استمرار وتكثيف الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي في لبنان.

وشدد الوزير على أهمية دعم جهود دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية وتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي مواد الإدمان.

