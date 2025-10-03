افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أعمال المؤتمر الطبي الحادي والخمسين للشرق الأوسط (MEMA 2025) والمعرض الطبي الموازي له، في الجامعة الأميركية في بيروت، تحت عنوان: "العلاجات الحديثة لأمراض القلب والشرايين". ويُعقد هذا المؤتمر بعد سبع سنوات من الغياب نتيجة الأزمات التي عصفت بلبنان، ما جعله محطة أساسية لعودة بيروت إلى خارطة النشاطات العلمية الدولية.

جرت وقائع الافتتاح في قاعة عصام فارس للمحاضرات، بحضور وزير العمل؛ الدكتور محمد حيدر، ورئيس الجامعة الأميركية؛ البروفسور فضلو خوري، ورئيس جامعة القديس يوسف؛ الأب البروفسور سليم دكاش، ونقيب الأطباء في بيروت؛ الدكتور إلياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة؛ البروفسور بيار يارد، وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية؛ الدكتور ريمون صوايا، ومدير المركز الطبي؛ الدكتور جوزف عتيق، ورئيسَي المؤتمر؛ الدكتورين زياد غزال وأسعد عيد، والمتحدث الرئيس؛ البروفسور معن جوخدار من "مايو كلينيك – روتشستر"، إلى جانب حشد من الأطباء والخبراء من لبنان والخارج.

أمراض القلب.. التحدي الصحي الأكبر

في كلمته، لفت الوزير ناصر الدين إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية التي تشكّل محور أعمال المؤتمر، هي السبب الأول للوفاة عالميًا، على الرغم من أن عوامل الخطر المسببة لها يمكن السيطرة عليها بالكشف المبكر والوقاية والعلاج المناسب. واستشهد بـ"دراسة فرامنغهام للقلب" التي أثبتت أن أمراض القلب ليست قدرًا محتومًا، بل يمكن الوقاية منها عبر التدخلات الطبية والتوعوية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز شبكة الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق اللبنانية، بما يتيح للمواطنين إجراء الفحوصات الروتينية لضغط الدم والسكري والكوليسترول، والحصول على المشورة الغذائية والطبية المناسبة. وقال: "الوقاية هي ركيزة أساسية في الأجندة الإصلاحية الصحية، ومحور أساس لضمان رعاية عادلة ومستدامة لكل المواطنين".

حملات وطنية وتحديات بيئية

كشف وزير الصحة أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي خلال الأيام المقبلة، كجزء من سلسلة مبادرات وقائية للكشف المبكر عن السرطان، مشيرًا أيضًا إلى العمل على تعزيز السجل الوطني للسرطان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الصحية.

وتوقف عند مخاطر التبغ والتلوث وأنماط الحياة غير الصحية، واصفًا إياها بأنها تهديدات جدّية قابلة للمواجهة عبر فرض إجراءات صارمة وتعزيز الرقابة. كما أشاد بالجهود الأكاديمية للجامعة الأميركية في دعم صمود القطاع الصحي اللبناني، مؤكدًا باسم رئيس الجمهورية أن الوقاية ستبقى أولوية وطنية تُبنى عليها السياسات الصحية المستندة إلى الأدلة والمؤشرات العلمية.

إطلاق الدليل الغذائي للحوامل والمرضعات

وبالتوازي مع المؤتمر، أطلق وزير الصحة العامة؛ الدكتور ناصر الدين الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات الذي أعدته الوزارة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع نقابة اختصاصيي التغذية وقطاع التغذية في لبنان.

حضر اللقاء ممثلة الصندوق في لبنان؛ أننديتا فيليبوز، ونقيبة اختصاصيي التغذية؛ الدكتورة نهلا حولا، ونقيبة القابلات القانونيات؛ الدكتورة ريما شعيتو، ورئيسة دائرة صحة الأم والطفل في الوزارة؛ باميلا زغيب، إضافة إلى حشد من المعنيين والاختصاصيين.

أرقام مقلقة..واستجابة وطنية

في كلمته، أكد الوزير ناصر الدين، أن إعداد الدليل جاء استنادًا إلى معطيات مقلقة، أبرزها أن أكثر من ثلث النساء الحوامل في لبنان يعانين من فقر الدم، وأن أكثر من نصفهن لا يحصلن على المكملات الغذائية الأساسية؛ كالحديد وحمض الفوليك في الوقت المناسب. وقال إن هذه المعطيات تعكس تحديات تهدد صحة الأمهات وأطفالهن، وتفرض الحاجة إلى تدخلات عاجلة ومبنية على الأدلة.

وأوضح أن الدليل لا يقتصر على تقديم توصيات علمية، بل يهدف إلى توحيد الرسائل الصحية وضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى كل امرأة حامل أو مرضعة، بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الدليل يتماشى مع التزامات لبنان الدولية في إطار خطة التنمية المستدامة، ويعكس قناعة راسخة بأن الاستثمار في صحة النساء هو استثمار في مستقبل الوطن.

