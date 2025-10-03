خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي العميد نائيني: عملية "الوعد الصادق 2" فاجأت العدو رغم التسريب والاستعداد الكامل

تحقيقات ومقابلات

تحقيقات ومقابلات

شاعر "وريد الأحزان" يكشف كواليس الأوبريت

2025-10-03 16:16
41
مصطفى عواضة - محرر

239 مقالاً

روى الشاعر نبيل عسّاف كواليس ولادة الأوبريت الإنشادي "وريد الأحزان"، الذي يخلّد ذكرى الشهيد الأسمى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إذ أنّ العمل لم يكن مجرّد قصيدة أو لحن، بل رحلة طويلة امتدّت لعام كامل، كُتبت ببطء وهدوء، وبمشاعر صافية من الحب والحزن والوجع.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري أكد عساف أنّه خلال تلك اللحظات الشعرية عاش حالة استثنائية خرج فيها من حدود الزمان والمكان، ليجد نفسه في رحاب السيّد، يستعرض في ساعة واحدة أربعة عقود من مسيرة المقاومة، بكل ما تحمله من وجع وانتصار.

وأشار إلى أنّ ردود الأفعال الأولى على القصيدة كانت لافتة، إذ وصفها من استمع إليها من قادة الصف الأول في المقاومة بأنها "ملحمة تصاعدية" تحتاج إلى لحن قوي يوازي قوة المعاني وهو ما تحقّق في النهاية.
 

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
شاعر
شاعر "وريد الأحزان" يكشف كواليس الأوبريت
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
"أبو هادي ميدون" خليلُ "إبراهيم" في الجهاد والشهادة
تحقيقات ومقابلات منذ 7 ساعات
السيد نصر الله مع الشهداء وأُسرهم.. وفاءٌ أبدي
السيد نصر الله مع الشهداء وأُسرهم.. وفاءٌ أبدي
تحقيقات ومقابلات منذ 7 ساعات
نزيه منصور لـ
نزيه منصور لـ"العهد": شهادة السيد ستبقى منبرًا للأمة  ومثالًا يحتذى 
تحقيقات ومقابلات منذ يومين
مقالات مرتبطة
بالصور| حفل تكريم العلماء الشهداء في النبطية
بالصور| حفل تكريم العلماء الشهداء في النبطية
لبنان منذ 48 دقيقة
مساعد قائد قوة القدس لـ
مساعد قائد قوة القدس لـ "العهد": رسالتي مواصلة درب السيدين الشهيدين
خاص العهد منذ ساعة
المريجة تحيي
المريجة تحيي "ليلة العروج" في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد صفي الدين ورفاقه 
لبنان منذ ساعة
شاعر
شاعر "وريد الأحزان" يكشف كواليس الأوبريت
تحقيقات ومقابلات منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة