نظّمت بلدة غزة في البقاع الغربي اعتصامًا تضامنيًا مع الناشط محمد القادري، ابن البلدة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال البحرية أثناء مشاركته في "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع.

الاعتصام الذي أقيم وسط البلدة، حضره عدد من الفاعليات الدينية والبلدية والشعبية إلى جانب ناشطين ومتضامنين، في مشهدٍ أكد وحدة الموقف في دعم فلسطين وأبناء غزة المحاصرة.

إمام البلدة الشيخ إبراهيم الغزاوي شدّد في كلمة له على رفض الظلم والاعتداء الذي تمارسه "إسرائيل" بحق الشعوب المستضعفة، وقال: "نقف هذه الوقفة المتواضعة لنرفع الصوت عاليًا برفض الظلم والتعدي والعناد والاستعلاء على البشرية. آن الأوان لهذا العالم المتحضّر أن يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد الحق إلى أصحابه. إذا لم يقف العالم مع الإنسان الضعيف المظلوم الذي تنهال على رؤوسه الأسلحة المحرمة، فعلى حقوق الإنسان وعلى كل الحضارة في الأرض السلام".

من جهته، أكد رئيس اتحاد بلديات السهل ورئيس بلدية غزة الحاج محمد المجذوب أنّ البلدة تفتخر بابنها محمد القادري وصموده، قائلًا:

"محمد سامي القادري لم يطاوعه ضميره إلا أن يكون في قلب معاناة غزة، فشارك في الأسطول محمّلًا بالغذاء والدواء. قطع مع رفاقه المسافات وتعرضوا للأسر وحجز الحرية، لكننا نعتبرهم اليوم رمزًا للشجاعة والصمود. إننا نعلن من غزة البقاع تضامننا مع فلسطين ومع قطاع غزة، ونقول: لا للاحتلال، لا للقهر، لا للجوع، لا لحرب الإبادة. ونسأل الله أن يفك أسر محمد سامي القادري ورفاقه قريبًا".

الاعتصام اختُتم برفع الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وسط هتافات طالبت بالإفراج الفوري عن القادري ورفاقه، وبإنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة.

من هو محمد القادري؟

• يشغل منصب رئيس المنتدى اللاتيني الفلسطيني، وهو ناشط بارز في دعم القضية الفلسطينية.

• شارك في "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة لكسر الحصار، حيث اعتقلته القوات البحرية "الإسرائيلية".

• يحمل الجنسية البرازيلية، وهو من أصول لبنانية تعود إلى بلدة غزة البقاعية.

