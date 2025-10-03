خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مساعد قائد قوة القدس لـ "العهد": رسالتي مواصلة درب السيدين الشهيدين

2025-10-03 17:04
مختار حداد - مراسل

أكد نائب قائد قوة القدس بشؤون التنسيق في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد ايرج مسجدي أن "رسالته لكل الشباب الأعزاء هي أن يواصلوا، بكل قوة وإيمان، درب الشهداء ودرب السيدين الشهيدين؛ سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين".

وأكد مسجدي أن "هذا الدرب هو درب الحق والحقيقة، درب النبي الأعظم سيدنا محمد (ص) وسيد الشهداء الإمام الحسين (ع)".

موقف مسجدي لـ "العهد" جاء على هامش مشاركته في المسيرة الكبرى في قلب طهران لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين، وذلك في ساحة الإمام الحسین (ع)، حيث تجمع عشرات الآلاف من أبناء الشعب الإيراني في مشهد مهيب، وتدفق المواطنون كالأنهار المتدفقة، من كل الأعمار والفئات، يرفعون أعلام إيران والمقاومة وصور الشهداء عاليًا، بينما تردد صدى الشعار الخالد: "إنا على العهد"، كأنه نشيد الأمة يصدح في سماء العاصمة. 

ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها: "سنواصل درب السيدين الشهيدين نصر الله وصفي الدین"، في إعلان واضح للالتزام بمسيرة المقاومة، مجددين البيعة والعهد مع الإمام الخامنئي.

