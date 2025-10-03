Your browser does not support the video tag.

في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2025، تحوّلت إيران إلى بحر هادر من الوفاء والإخلاص، حيث أحيا الإيرانيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ السید حسن نصر الله وصفيّه؛ السید هاشم صفي الدین، واللواء عباس نیلفروشان.

تجمّع الإيرانيون كالسيل الجارف، من ساحة الإمام الحسین (ع) في طهران إلى مدينة قم المقدسة، وفي كل زاوية من مدن إيران، مردّدين شعار "إنّا على العهد يا نصر الله"، ومعلنين عن التزامهم الراسخ بمواصلة درب الشهداء ونهج المقاومة.

ساحة الحسین (ع): قلب الوفاء النابض

في قلب طهران، حيث تنبض ساحة الإمام الحسین (ع) بروح الثورة الإسلامية، تجمّع عشرات الآلاف في مشهد مهيب، من كل الأعمار والفئات، يرفعون أعلام إيران والمقاومة وصور الشهداء، فيما يردّدون صدى الشعار الخالد "إنّا على العهد"، كأنّه نشيد الأمة يصدح في سماء العاصمة.

ورفع الشبّان لافتات مكتوب عليها "سنواصل درب السيدين الشهيدَين نصر الله وصفي الدین"، في إعلان واضح عن الالتزام بمسيرة المقاومة، ومجدّدين البيعة والعهد للإمام السيد علي الخامنئي.

بدا المشهد في الميدان لوحةً إنسانية تعكس وحدة الشعب. أطفال وناشئون يحملون صور الشهداء، ويردّدون "إنّا على العهد" بأصواتهم البريئة، كأنّها رسالة إلى الأجيال القادمة.

وشهدت مراسم إحياء ذكرى شهادة الأمينَين العامّين لحزب الله، في إيران، فعاليات ثقافية وفنية وإلقاء كلمات، حضرها قادة ومسؤولون عسكريون، من بينهم قائد قوة القدس في الحرس الثوري؛ اللواء إسماعيل قاآني، إلى جانب عوائل الشهداء.

المدن الإيرانية: وحدة الأمة في وفاء الشهداء

لم يقتصر إحياء الذكرى على العاصمة طهران بل امتدّت إلى كل المدن الإيرانية، من أصفهان إلى مشهد المقدسة وقم المقدسة وشيراز، ومن بابل إلى الحدود الشرقية في میرجاوه، حيث تجمّع الإيرانيون في الساحات والمساجد يردّدون "إنّا على العهد"، ويرفعون لافتات كُتب عليها عبارات تؤكّد الالتزام بدرب السيدَيْن الشهيدين نصر الله وصفي الدین.

العميد مسجدي: رسالتي للشبّان مواصلة درب السيدَيْن الشهيدين

وفي حديث خاص إلى موقع العهد، قال نائب قائد قوة القدس لشؤون التنسيق؛ العميد أيرج مسجدي: "رسالتي لكل الشبّان الأعزاء هي أنْ يواصلوا، بكل قوة وإيمان، درب السيدَين الشهيدَين نصر الله وصفي الدين؛ لأنّ هذا الدرب هو درب الحق والحقيقة، درب النبي الأعظم سيدنا محمد (ص) وسيد الشهداء الإمام الحسين (ع)".

الكلمات المفتاحية