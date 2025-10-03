قام وفد قيادة تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في لبنان، الخميس 2 تشرين أول/أكتوبر 2025، بزيارة مرقد سيد شهداء ‏الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث وضع إكليلًا من الزهور على ضريح أيقونة المقاومة.‏

واستقبل الوفد معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، الشيخ عطا ‏الله حمود، حيث ألقى كلمة أكّد فيها "عظمة الاستشهاد وما يمثّله استشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام ‏لحزب الله من معاني ودلالات في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها المحتل الصهيوني ‏وداعمه الأميركي والأطلسي".

وشدّد الشيخ حمود على "استمرار دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة والضفة ‏الغربية والقدس حتى تحقيق الانتصار". ‏

من جهته، ألقى ممثّل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، كلمة تحالف القوى الفلسطينية، فأكّد "‏معاني استشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وسيرته الجهادية وحكمته وشجاعته ‏ودوره الأساسي في جبهة الإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة العزّة ‏والضفة الغربية الأبية".

وأشاد عبد الهادي بـ"صمود المقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة آلة الدمار والإبادة والقتل والحصار ‏والتجويع، واستخدام التطور العلمي والتكنولوجيا من قِبَل معسكر الأعداء، في سابقة ليس لها مثيل في التاريخ".

كما نوّه ‏بـ"حكمة وشجاعة قيادة المقاومة الفلسطينية في إدارة المعركة السياسية المتعلّقة بالمفاوضات بالرغم من الدعم والخداع ‏والمراوغة الأميركية والصهيونية". ‏

وقال عبد الهادي: "إنّنا في تحالف القوى الفلسطينية نتوجّه بكل فخر واعتزاز إلى شعوب وأحرار العالم الذين يشارك المئات من ‏المتطوعين منهم من 47 دولة في "أسطول الصمود العالمي" الذي يتعرّض للاعتداء الصهيوني الوحشي والسافر، من ‏اختطاف واعتقال همجي وتعسّفي لهؤلاء المتطوّعين الشجعان المؤيّدين للحق الفلسطيني، والمطالبين بوقف العدوان وكسر الحصار الصهيو أميركي اللاإنساني الإجرامي على أهلنا الصابرين الصامدين في قطاع غزة". ‏

