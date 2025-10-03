لبنان
وفد قيادة تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
ممثّل حماس في لبنان: معاني في استشهاد السيد نصر الله ودوره في إسناد الفلسطينيين ومقاومتهم
قام وفد قيادة تحالف قوى المقاومة الفلسطينية في لبنان، الخميس 2 تشرين أول/أكتوبر 2025، بزيارة مرقد سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حيث وضع إكليلًا من الزهور على ضريح أيقونة المقاومة.
واستقبل الوفد معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله، الشيخ عطا الله حمود، حيث ألقى كلمة أكّد فيها "عظمة الاستشهاد وما يمثّله استشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله من معاني ودلالات في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يقوم بها المحتل الصهيوني وداعمه الأميركي والأطلسي".
وشدّد الشيخ حمود على "استمرار دعم ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس حتى تحقيق الانتصار".
من جهته، ألقى ممثّل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، كلمة تحالف القوى الفلسطينية، فأكّد "معاني استشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وسيرته الجهادية وحكمته وشجاعته ودوره الأساسي في جبهة الإسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى في قطاع غزة العزّة والضفة الغربية الأبية".
وأشاد عبد الهادي بـ"صمود المقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة آلة الدمار والإبادة والقتل والحصار والتجويع، واستخدام التطور العلمي والتكنولوجيا من قِبَل معسكر الأعداء، في سابقة ليس لها مثيل في التاريخ".
كما نوّه بـ"حكمة وشجاعة قيادة المقاومة الفلسطينية في إدارة المعركة السياسية المتعلّقة بالمفاوضات بالرغم من الدعم والخداع والمراوغة الأميركية والصهيونية".
وقال عبد الهادي: "إنّنا في تحالف القوى الفلسطينية نتوجّه بكل فخر واعتزاز إلى شعوب وأحرار العالم الذين يشارك المئات من المتطوعين منهم من 47 دولة في "أسطول الصمود العالمي" الذي يتعرّض للاعتداء الصهيوني الوحشي والسافر، من اختطاف واعتقال همجي وتعسّفي لهؤلاء المتطوّعين الشجعان المؤيّدين للحق الفلسطيني، والمطالبين بوقف العدوان وكسر الحصار الصهيو أميركي اللاإنساني الإجرامي على أهلنا الصابرين الصامدين في قطاع غزة".