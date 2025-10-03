خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النهج "الإسرائيلي" يخرّب الرؤية الأميركية للشرق الأوسط

لبنان

اليونيفيل: الهجمات
لبنان

اليونيفيل: الهجمات "الإسرائيلية" على جنودنا قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701

2025-10-03 20:14
25

أعلنت قوات "اليونيفيل" عن أنّ "الجيش "الإسرائيلي" ألقى، يوم أمس الخميس، قنابل قرب قواتها التي "كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمال المدنيين في بلدة مارون الراس، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".

وأوضحت "اليونيفيل"، في بيان مساء الجمعة 3 تشرين أول/أكتوبر 2025، عن أنّ "عناصر حفظ السلام سمعوا، قُرابة الساعة 11:30 صباحًا، في موقعَين مختلفين، دويّ انفجار قنبلة قرب حفّارة تبعد نحو 500 متر عنهم. وبعد لحظات، شاهدت المجموعة الأولى مُسيَّرة تُحلّق فوقهم، أعقبها انفجار على مسافة تتراوح بين 30 و40 مترًا منهم. وبعد نحو 20 دقيقة، رصدت المجموعة الثانية مُسيَّرة أخرى ألقت قنبلة انفجرت على بُعد 20 مترًا فوق رؤوسهم".

وأشار البيان إلى أنّ "قوات "اليونيفيل" كانت قد أبلغت الجيش "الإسرائيلي" مُسبقًا بهذه الأعمال، وطالبت على الفور بوقف إطلاق النار"، قائلًا: "لحسن الحظ، لم يُصَب أحد بأذى، واستُكملت الأشغال في وقت لاحق".

وأكدت "اليونيفيل" أنّ "أيّ اعتداء على "قوات حفظ السلام" أو عرقلة المهام المنوطة بهم يظهر استخفافًا بسلامة جنود "اليونيفيل" والجيش اللبناني وأمنهم، وبالاستقرار الذي يسعون إلى ترسيخه في جنوب لبنان"، مشدّدةً على أنّ "هذه الأعمال تشكّل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

كما دعت جيش العدو "الإسرائيلي" إلى "التوقّف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضد "قوات حفظ السلام" أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين، والسماح لنا بأداء المهام المنوطة بنا من دون أيّ عرقلة"، بحسب البيان.

الكلمات المفتاحية
الجيش اللبناني الاعتداءات الصهيونية على لبنان الجنوب اليونيفيل
إقرأ المزيد
المزيد
النبي شيت تحتضن
النبي شيت تحتضن "مهرجان الأمناء الشعري الأول" بمشاركة نخبة من الشعراء العرب 
لبنان منذ 12 دقيقة
بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل
بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل
لبنان منذ ساعة
بالصور| فعالية ليلة العروج في ذكرى استشهاد السيد الهاشمي في المريجة
بالصور| فعالية ليلة العروج في ذكرى استشهاد السيد الهاشمي في المريجة
لبنان منذ ساعة
اليونيفيل: الهجمات
اليونيفيل: الهجمات "الإسرائيلية" على جنودنا قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل
بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل
لبنان منذ ساعة
اليونيفيل: الهجمات
اليونيفيل: الهجمات "الإسرائيلية" على جنودنا قرب مارون الراس انتهاك خطير للـ1701
لبنان منذ ساعتين
كمال الخير: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الوحيدة القادرة على حماية الوطن
كمال الخير: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الوحيدة القادرة على حماية الوطن
لبنان منذ 6 ساعات
حين يتحدّث الهاشمي عن الشهادة.. تهتز القلوب وتُجدد عهدها
حين يتحدّث الهاشمي عن الشهادة.. تهتز القلوب وتُجدد عهدها
خاص العهد منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة