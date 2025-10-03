خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل
بري: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها والوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل

2025-10-03 21:18
42

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده، الخميس 3 تشرين أول/أكتوبر 2025، أنّ "الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها"، مستغربًا "كيف أنّ من كان مع قانون الانتخاب الحالي ودافع عنه في الماضي يحاول الاعتراض عليه اليوم"، معتبرًا أنّ "الوقت المتبقّي لا يسمح بأيّ تعديل".

وشدّد الرئيس بري، خلال استقباله رئيسة مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" إليسار نداف وأعضاء من المجلس، في عين التينة، على أنّ "لبنان نفذ كل بنود القرار 1701 كاملة"، كاشفًا عن أنّ "الموفد الاميركي السفير توم برّاك الذي زار عين التينة مرتين اقتنع في زيارته الأولى بأنّ لبنان على حق، ولبنان قد قام بواجبه، وأنّ الكرة في ملعب "إسرائيل"، وهو، (أي السفير برّاك)، سوف ينقل وجهة النظر هذه إلى الجانب "الإسرائيلي"، على أنْ يعود بالجواب في الزيارة الثانية، إلّا أنّ توم برّاك عاد من "إسرائيل" من دون جواب وخالي الوفاض" .

وأشار الرئيس بري إلى أنّ "لبنان يستطيع أنْ يتحدّى كل شيء بوحدته ويستطيع الصمود والاستمرارية بوحدة أبنائه"، مستشهدًا بـ"طاولة الحوار في العام 2006 التي توحّدت كل القيادات السياسية حولها آنذاك".

كما جدّد الرئيس بري "التحية لأبناء الجنوب وخاصة أبناء القرى الحدودية لصمودهم وصبرهم وثباتهم في كل الأزمات".

الانتخابات النيابية في لبنان نبيه بري الجنوب
