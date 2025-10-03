شهدت "ساحة الجمهورية" في باريس مظاهرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، نظّمها "اتحاد النقابات العالمي" (WFTU) في الذكرى الـ80 لتأسيسه، بمشاركة رئيسه، رئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان" علي طاهر ياسين، وممثّلين عن أكثر من 140 منظمة نقابية من 60 دولة.

وعُقِد لقاء موسّع، عقب المظاهرة، ناقش تاريخ "اتحاد النقابات العالمي" ومستقبله ودوره في مواجهة الاستكبار الأميركي والغربي، ومناهضة مشاريعه الهدّامة للانتظام العام في العلاقات الدولية.

من جهته، وجّه ياسين رسالة إلى المشاركين في المظاهرة شدّد فيها على "أهمية تعزيز التضامن العمالي العالمي وتكثيف الدعم لقضايا حركات التحرّر الوطني في العالم، وعلى رأسها قضية فلسطين، بوصفها أكثر القضايا عدالة ووضوحًا في مظلومية شعبها، وما يتعرّض له من حملة إبادة، تقودها أميركا القائمة بالأصل على إبادة شعب كامل".

وأكّد أنّ "أميركا مسؤولة اليوم عن كل الجرائم والمصائب والمآسي التي تتعرّض لها شعوب العالم أجمع، وتغطّيها وتدعمها معظم أنظمة الغرب المستكبر المعروفة بتاريخها الاستعماري وبُنْيَتها القائمة على قهر الشعوب، ونهب ثرواتها، وتدمير قِيَمها وحضاراتها الأصيلة".

