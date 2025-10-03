في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والسيد هاشم صفي الدين (رض)، احتضنت بلدة النبي شيت، عصر الجمعة 3 تشرين أول/أكتوبر 2025، "مهرجان الأمناء الشعري الأول" الذي أقامته جمعيات وملتقيات ومنتديات ثقافية لبنانية بالتعاون مع "اتحاد الكتّاب اللبنانيين"، وذلك في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي (رض).

وشارك في المهرجان نخبة من الشعراء العرب الذين جاؤوا من مختلف البلدان العربية، منهم: الشاعر المصري أحمد بخيت، الشاعر البحريني علوي الغريفي، الشاعر المغربي أحمد الحريشي، الشاعر الفلسطيني صلاح أبو لُوى، الشاعر العراقي نجاح العرسان، إلى جانب الشاعر اللبناني سديف حمادة.

افتتح المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى الشاعر اللبناني علي الرفاعي كلمة استحضر فيها "معنى الشعر في حضرة الشهداء"، قائلًا: "التخلّي عن المعنى أصعب من التمسّك به، نكتب لأنّنا نحتاج صوتًا، وإذا طال الصمت صار مقبرة".

وأضاف الرفاعي: "من هنا، يصبح المهرجان مِتراسًا ورصاصة. نلتقي في حضرة الشهيدَين الأمينين لأنّ حضورهما اليوم بات أكبر".

وتميّزت الأمسية بتنوّع القصائد التي عكست قِيَم الشهادة والوفاء، لتشكّل محطة فنية وثقافية جمعت بين الكلمة والالتزام، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، رئيس بلدية النبي شيت السيد هاني الموسوي، مسؤول إعلام البقاع في حزب الله مالك ياغي، وحشد من الأدباء والمثقفين والفعاليات الدينية والبلدية والاجتماعية والتربوية.

الكلمات المفتاحية